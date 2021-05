Faenza. Si riunisce la commissione consiliare IV per decidere del nido “Pepito”

È convocata in videoconferenza il giorno martedì 18 maggio alle 20.30 la Commissione Consiliare IV “Cultura, Istruzione e Sport” per discutere il seguente ordine del giorno: “Affidamento del servizio di gestione del nido comunale “Pepito”, per il periodo 01/09/2021 – 31/07/2024. Approvazione linee di indirizzo”; Varie ed eventuali.

Sarà possibile seguire i lavori della Commissione in diretta streaming dal sito del Comune di Faenza nella sezione “la diretta del Consiglio” al seguente indirizzo: https://faenza.consiglicloud.it/home.