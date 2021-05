Mingozzi (Pri): il Comune mantenga gli impegni assunti sul metano, sulle piattaforme, sulle imprese ravennati e sul CO2

“Molto interessante, per Ravenna in particolare, il confronto promosso ieri dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini sul Piano energetico dell’Emilia-Romagna e sulla programmazione degli interventi nel triennio 2022/2024” afferma Giannantonio Mingozzi del Pri di Ravenna. L’intervento del ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, ricordando in sostanza come l’energia e le nostre risorse naturali siano un patrimonio della regione e di tutto il Paese, ha sottolineato come i tempi del processo di transizione verso altre fonti siano lunghi e quindi occorre essere realistici e rispettosi dei processi produttivi in essere e di quello che rappresenta l’industria estrattiva e la forza lavoro che esprime. “Considerando – aggiunge Mingozzi – che il ministro ha avuto il merito di riproporre qualche mese fa nuove concessioni in Adriatico e soprattutto dimostra concretezza e buon senso sia sul concetto di sostenibilità, sia sull’impossibilità di trasformare migliaia di posti di lavoro in non ben precisate nuove opportunità produttive, come PRI apprezziamo le sue parole e le consideriamo molto utili affinchè il Comune mantenga gli impegni assunti sul metano, sulle piattaforme, sulle imprese ravennati e sul CO2 come più volte ribadito dal vicesindaco Fusignani; altrettanto chiediamo alla Regione sul Pitesai e sugli strumenti di programmazione energetica.”

Mingozzi ricorda poi come sia importante e condivisibile quanto affermato ieri nel confronto con la Regione dal direttore dei pubblici interventi di Eni Lapo Pistelli: “Sullo sfruttamento della CO2 non possiamo perdere il treno dell’Europa, perchè se un anno fa eravamo i primi a poter far nascere un centro di stoccaggio, oggi avanzano senza alcuna titubanza Francia, Belgio, Germania e tutto il Nord Europa e rischiamo la retrocessione con gravi conseguenze sul sistema industriale che fa capo a Ravenna e che coinvolge 15.000 addetti, diretti e indiretti.” Quel patrimonio, conclude Mingozzi, i repubblicani lo difenderanno “senza titubanze e compromessi”.