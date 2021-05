Ravenna, alle elezioni di ottobre torna la Lista del Mare “in sinergia” con Lista per Ravenna, che avrà il suo candidato Sindaco

“Un gruppo di cittadini residenti e/o di lungo radicamento nelle località balneari del comune di Ravenna si è costituito allo scopo di riattivare, a decorrere dalle elezioni comunali del prossimo ottobre, la Lista del Mare. Il proprio simbolo sarà quello registrato per le elezioni del 2011, quando raccolse un buon risultato nei seggi elettorali del litorale, che gli valse l’elezione di un consigliere nell’Area territoriale del Mare. Compongono il gruppo costituente: Claudio Bozzini, Piero Bucchi, Pietro Calvelli, Massimo Fico, Giancarlo Lanconelli, Pasquale Minichini, Manuela Miserocchi, Christian Orselli, Milagros del Carmen Predique, Rossano Rossi e Gaetano Vinci. Altre adesioni sono in corso. Altri che desiderano unirsi alla nostra iniziativa, o comunque concorrere alla definizione del programma, possono farlo scrivendo a fico632005@yahoo.it.” Così la nota del gruppo di civici che ha deciso il rilancio della Lista del Mare, dopo che nel 2016 era finita in un cassetto. Lista del Mare nasce e si propone “in sinergia e concordia con Lista per Ravenna, di cui intende rappresentare la continuità e lo sviluppo dell’intensa, e pressoché unica, opera assiduamente prodotta, nel mandato elettorale 2016-2021, a favore delle nove località del litorale ravennate oppresse dalle disattenzioni, dalla malcuranza e dalle sperequazioni dell’amministrazione comunale in carica, tutelandone la popolazione residente, le attività economiche e sociali, gli ambienti naturali e urbani. Intendiamo impegnarci in prima persona su questo fronte, in stretto collegamento con Lista per Ravenna. Ce ne occuperemo attivamente per tutto il mandato 2021-2026 anche all’interno dei due Consigli territoriali di cui fanno parte le località di mare, qualunque sarà il sistema con cui il Comune di Ravenna ne riformerà a breve le funzioni e la composizione. Un faro di luce sul mare, come dice il simbolo.”

La presentazione della Lista del Mare è un’indicazione ormai molto precisa della volontà di Lista per Ravenna e di Alvaro Ancisi di presentarsi alla elezioni di ottobre per conto proprio e con un proprio candidato Sindaco. Di voler percorrere questa strada Ancisi non ha mai fatto mistero, nel caso in cui non si fossero create le condizioni di una candidatura unitaria del centrodestra come nel 2016, quando Lega e Lista per Ravenna furono i principali sponsor di Massimiliano Alberghini. Questa volta Lega e Fratelli d’Italia hanno forzato la mano e appoggiano da tempo la candidatura del civico Filippo Donati contro il parere di Forza Italia e senza il consenso preventivo di Lista per Ravenna, che sostiene di avere imparato tutto a cose fatte dai giornali. Date queste premesse, è difficile pensare che Ancisi converga su Donati. È molto più probabile che crei altre liste civiche che appoggino il suo progetto, sfruttando i legami costruiti in tutti questi anni sul territorio con la sua intransigente opposizione. Resta il rebus del candidato Sindaco, che Alvaro Ancisi, capitano di lungo corso, terrà segreto fino all’ultimo, per aumentare la suspance ed evitare inutili grattacapi.

Insomma Alvaro Ancisi – l’eterno oppositore – stavolta giocherà per sé. Come nel 2011, quando ottenne quasi 9 mila voti e il 10,4% dei consensi. Stavolta è difficile che ripeta i fasti di 10 anni fa, ma punta a tornare ad essere il terzo incomodo fra centrodestra e centrosinistra. Naturalmente attende ancora di incontrare Donati e i suoi alleati di 5 anni fa. E in politica non si può escludere nulla. Ma la nascita della Lista del Mare ha il sapore del varo ufficiale della scialuppa di Alvaro Ancisi, destinazione voto di ottobre.