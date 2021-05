Il gruppo consiliare Lega denuncia i ritardi negli adempimenti da parte dell’Amministrazione di Bagnacavallo

“Quello che è avvenuto in queste settimane è qualcosa di incredibile e che crediamo possa succedere solo in realtà come le nostre”. Duro il commento dei leghisti Zini e Zannoni – rispettivamente consigliere e capogruppo in Consiglio Comunale a Bagnacavallo – in riferimento all’esito della loro richiesta all’Amministrazione Comunale.

“Nelle scorse settimane – attacca il consigliere Zini – avevamo chiesto al Comune di Bagnacavallo di avere un elenco che riportasse l’esatta consistenza del parco automezzi di proprietà del Comune, aspettandoci in un clima di collaborazione una risposta celere, visto che, a nostro avviso, ogni comune ha l’inventario dei propri mezzi.”

“Il Comune di Bagnacavallo invece – rincara Zini – dopo alcune sollecitazioni, ci ha risposto che i tempi necessari per la risposta sarebbero stati (inspiegabilmente, a nostro avviso) più lunghi di quelli previsti dal Regolamento di Consiglio Comunale, che prevede 7 giorni. Già era strano che l’Amministrazione si prenda tutti i giorni che il Regolamento prevede per quella che in pratica è una formalità, figuriamoci i 10 prospettati dalla segreteria. ”

“La questione si fa ancora più ridicola e grottesca” – gli fa eco il capogruppo Zannoni – “se consideriamo che, nel silenzio più totale, per ottenere una risposta di giorni dalla nostra richiesta ne sono passati ben 14! Considerando che i mezzi in questione sono solo ventidue un ufficio efficiente avrebbe sicuramente risposto in un tempo notevolmente inferiore alle tempistiche concesse dal Regolamento in vigore”

“Viene da chiedersi” – concludono i due consiglieri leghisti – “se questo silenzio da parte dell’Amministrazione Comunale sia semplice inefficienza e lassismo da parte degli uffici, oppure se, come crediamo, questo atteggiamento di omertoso silenzio sia dovuto ad un goffo tentativo di ostacolare le opposizioni nello svolgere le proprie funzioni, proprio in vista di un bando regionale volto – guarda caso – al rinnovamento del parco automezzi”