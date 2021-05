Ravenna in Comune non ha più un progetto comune: c’è chi non vuole presentarsi, chi vuole presentarsi contro il Pd, chi vuole dialogare con il Pd

C’era una volta Ravenna in Comune che oramai in comune non ha quasi più nulla. È facile fare dell’ironia sulla situazione attuale del laboratorio politico nato alla fine del 2015 in vista delle amministrative del 2016, per mettere insieme la galassia della sinistra radicale, pezzi di movimenti sociali e singoli attivisti. Allora l’esperimento funzionò: la lista civica raccoglieva Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani, Sinistra Ecologia Libertà e Partito Socialista, L’Altra Emilia-Romagna, Verdi e perfino i Radicali. Questo insieme variegato di forze si presentò con Raffaella Sutter candidato Sindaco – in chiara posizione alternativa alla maggioranza raccolta intorno al Pd – e ottenne al primo turno oltre 4.300 voti pari a circa il 6,5% dei consensi. Dopo un po’ la federatrice Raffaella Sutter lasciò il seggio in Consiglio comunale a Massimo Manzoli. Nel gennaio del 2017 la lista diventò Associazione. Poi cominciò la diaspora più o meno dichiarata delle varie componenti, ognuna delle quali, a seconda delle tornate elettorale e delle convenienze, prese la sua strada autonoma senza preoccuparsi troppo del destino di Ravenna in Comune. Destino che torna ad essere importante naturalmente quando si vota per le comunali.

Per primi si sfilarono i Socialisti che entrarono in maggioranza a Ravenna a sostegno di de Pascale, pur non avendo consiglieri comunali. I Verdi hanno cominciato a presentarsi per conto loro e a fare le loro battaglie. Ai radicali si è aperta la strada di +Europa. SEL è diventata un po’ LeU e soprattutto Sinistra Italiana. Nell’area comunista è sorto Potere al Popolo. Intanto Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani hanno ricominciato ad avere voglia di vedere la falce e martello comparire sulle schede elettorali. E nel dicembre scorso, rompendo gli indugi, la Federazione ravennate di Rifondazione ha dichiarato chiuso il percorso del PRC dentro Ravenna in Comune, annunciando che loro si presenteranno per conto proprio al voto del 2021. Nel frattempo l’Altra Emilia-Romagna è sparita per ricomparire solo nei giorni scorsi con una nota, non si sa esattamente da chi diramata e a nome di chi.

Di fronte a tutte queste spinte disgreganti, qualche tempo fa l’Associazione Ravenna in Comune si è riunita e ha preso atto a maggioranza che non c’erano più le condizioni per presentarsi al voto per le amministrative di Ravenna 2021. Semplicemente quel progetto politico di 5 anni fa oggi non c’è più. Sono stati in primis Massimo Manzoli e Raffaella Sutter a ribadire che di fronte alle divisioni interne e al liberi tutti non aveva più senso presentarsi con una lista Ravenna in Comune. Hanno proposto piuttosto di rimanere fermi un giro e di andare avanti con il lavoro dell’Associazione politico-culturale, per tenere aperto questo campo di confronto unitario a sinistra.

Ma da quel momento è cominciato un alternarsi di prese di posizione che ha alimentato una gran confusione, fra una presunta maggioranza e una presunta minoranza, fra vecchie sigle riesumate alla bisogna e singoli che parlano o intervengono a nome di altri, ma non si sa bene di chi. Fra chi vuole presentarsi contro il Pd a prescindere e chi invece magari vorrebbe dialogare con l’attuale maggioranza. In questo caos inestricabile, lo stesso ex deputato Andrea Maestri – che fu fra i fondatori di Ravenna in Comune – ha abbandonato la partita e ha deciso di fare altro, impegnandosi nel campo dei diritti civili e dell’antifascismo.

È lo stesso Manzoli a spiegarci lo stato dell’arte: “Io e Raffaella, e con noi la maggioranza del direttivo dell’Associazione, abbiamo preso atto che siamo divisi e non ci sono le condizioni per presentarci con un progetto condiviso di Ravenna in Comune come nel 2016. Allora era un laboratorio della sinistra, oggi ogni pezzo della sinistra va per conto suo.” Chiediamo chi è che spinge allora per presentarsi al voto comunque come Ravenna in Comune? “È un gruppo di persone che fa capo al Partito Comunista. – dice Manzoli – Però non credo che possano presentarsi con il simbolo di Ravenna in Comune, perché la maggioranza di noi ha già detto di no. Noi vogliamo continuare a svolgere un lavoro politico e culturale, come Associazione, per rappresentare un luogo di confronto della sinistra. È una prospettiva interessante, utile alla sinistra, a prescindere dalle singole scelte che ogni forza e ogni singolo farà. Naturalmente dipende dall’intelligenza politica di tutti i soggetti che fanno parte ancora di Ravenna in Comune. Se non ci mettiamo a fare la guerra fra noi per presentarci e per un seggio in Consiglio comunale e se le varie forze non finiscono per scontarsi, preservare un luogo dove incontrarsi e dialogare fra diversi è molto importante.”

E a Massimo Manzoli come singolo sono arrivate proposte di candidatura? “Da molte parti. Ma ora non vedo le condizioni per impegnarmi in un progetto politico, non c’è niente al momento che mi appassioni. – conclude il consigliere – Vedremo più avanti. Per ora resto consigliere comunale di Ravenna in Comune e vado avanti fino alla fine, fedele al mio mandato.”

Quelli che spingono per presentarsi al voto, a loro volta sono divisi in 2 gruppi. Da una parte c’è chi vuole schierarsi contro il Pd e l’attuale maggioranza. È il caso dei comunisti, dell’Altra Emilia-Romagna risorta o di Potere al Popolo (che ufficialmente non ha mai aderito a Ravenna in Comune e che 5 anni fa non c’era), che nell’appello che pubblichiamo qui sotto chiede di convocare addirittura l’assemblea di una lista di cui non fa nemmeno parte.

Dall’altra c’è Sinistra Italiana che cerca di riannodare i fili di Ravenna in Comune o di quel che ne resta per proporre anche a Ravenna una Coalizione Civica alla stregua dell’esperienza che si sta facendo a Bologna: l’obiettivo è dialogare con Pd e maggioranza di centrosinistra. “Stiamo lavorando da tempo – dice Giovanni Paglia della Segreteria nazionale di Sinistra Italiana – per creare un campo di forze a Ravenna simile a quello che a Bologna sta dando vita a Coalizione Civica. Vogliamo provare ad aprire un dialogo con il Pd e la sua maggioranza e con altre forze progressiste locali come i Cinque Stelle.” Ma il M5S è già al tavolo del centrosinistra, puntualizziamo. “La strada è ancora lunga, noi puntiamo a tenere insieme Sinistra Italiana, Verdi e la parte dialogante di Ravenna in Comune per presentarci al tavolo del centrosinistra con le nostre proposte caratterizzate in chiave civica e ambientalista. Naturalmente nessuno si nasconde che incontriamo difficoltà soprattutto sul tema dell’ambiente e, in particolare del CO2, a dialogare con l’attuale maggioranza e con il Sindaco, per via delle posizioni che hanno assunto. Ma questo è l’obiettivo a cui lavoriamo e per cui da tempo ci stiamo confrontando sul programma.”

Potere al Popolo chiede la convocazione dell’assemblea della lista di Ravenna in Comune, di cui non fa parte

“Quando, sei anni fa, alcune cittadine e alcuni cittadini incontrarono forze politiche, associazioni e comitati per verificare la disponibilità alla costruzione di una lista che avrebbe praticato un’opposizione da sinistra alla giunta, Potere al Popolo non si era ancora costituito come soggetto politico e quindi, ovviamente, non poteva essere contattato. – si legge nella nota di PaP – La lista “Ravenna in comune” venne formata quindi attorno alla severa critica al modo in cui era gestita la cosa pubblica a Ravenna e alla necessità di organizzare coloro che a sinistra si consideravano alternativi all’operato di quelle amministrazioni. Nel dicembre 2017, per iniziativa di alcuni centri sociali, venne lanciato, a livello nazionale, l’appello che avrebbe portato alla nascita di Potere al Popolo. Diversi cittadini, che avevano contribuito al raggiungimento del risultato elettorale di “Ravenna in comune” e che anche ricoprivano incarichi tecnico-organizzativi all’interno della lista, trovarono nelle motivazioni che avevano portato alla formazione di PaP la stessa tensione ideale e la stessa proposta politica che li portavano ad impegnarsi in Ravenna in Comune, fino al punto che, mentre organizzavano le strutture di PaP a Ravenna, continuavano con convinzione l’impegno all’interno della lista. Tale convinzione veniva alimentata dall’operato prima della consigliera Raffaella Sutter e poi del consigliere Massimo Manzoli, sempre presenti nelle lotte sociali e mai facendo mancare il proprio sostegno, sia che si trattasse di solidarizzare con lavoratori in lotta che di fronteggiare manifestazioni fasciste o di difendere l’ambiente. Per questa ragione ci consideriamo interni a Ravenna in Comune anche senza una adesione formale. Ora leggiamo sulla stampa notizie secondo le quali Ravenna in Comune non avrebbe intenzione di partecipare alle elezioni del 2021 per eleggere il sindaco della nostra città. Non siamo d’accordo. In virtù dell’impegno profuso in tutti questi anni – conclude la nota – pretendiamo la convocazione dell’assemblea di lista di Ravenna in Comune, di coloro che ritengono ancora valide le ragioni che portarono alle firma di quel manifesto nel 2015. Ci sembra un atto dovuto.”