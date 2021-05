Lavori in Via Renato Serra nella zona dell’ex Macello di Ravenna riprendono il 21 maggio

Nel febbraio 2021 Lista per Ravenna trasmise al comandante della Polizia locale, al dirigente della Soprintendenza archeologica e al sindaco di Ravenna, una Diffida ad imporre che l’ex macello sia risanato dal grave degrado, “della quale attendiamo ancora, dalla Polizia locale, dall’AUSL e dalla Soprintendenza congiuntamente, gli esiti dovuti” commenta Alvaro Ancisi, che aggiunge come il fatto “fosse aggravato da un cantiere del Comune di Ravenna abbandonato malamente a se stesso sulla via Renato Serra, disdicevole soprattutto sul fronte dell’ex macello stesso.”

Lista per Ravenna chiedeva una rapida conclusione dei lavori, “affidati alla ditta appaltatrice il 4 maggio 2020” e che si sarebbero dovuti “concludere entro l’8 aprile scorso” ma furono sospesi e mai completati. Ora LpRa ha ricevuto informazione che i lavori restanti, “consistenti nella ripavimentazione del tratto di via Serra tra le vie Pascoli e Cesarea, riprenderanno domani 21 maggio”.

“Siamo dunque all’epilogo. Si potrà così constatare, dalla visione d’insieme dell’intera opera e alla luce delle varianti introdotte nel corso dei lavori, quali effetti, più o meno benefici, ne discendano alla fluidità e alla sicurezza della circolazione stradale. – commenta Alvaro Ancisi – Osservato speciale sarà l’intricato incrocio di due strade locali, le vie Luigi Gabici e Giordano Bruno, con due strade interzonali, le vie Renato Serra e Giovanni Pascoli, al centro del quale è stata collocata una “rotondina” molto discussa, del raggio di appena 3,50 metri e circondata da un cordolo calpestabile, che sembra più ostacolare che agevolare il transito veicolare. L’opera, del costo di 450 mila euro, va però giudicata per l’intera ristrutturazione della via Renato Serra, da via Castel San Pietro a via Cesarea, che si è inteso compiere, della quale, al di là della ripavimentazione, c’era forte bisogno. Il progetto ha previsto infatti il rifacimento totale delle linee dell’acquedotto e della pubblica illuminazione e la costruzione di una fognatura nel tratto tra le vie Castel San Pietro e Giordano Bruno, della quale non si conosceva l’esistenza. Previsti anche, in tale tratto, l’aumento degli spazi a disposizione dei pedoni su entrambi i lati e la posa di paletti a protezione degli accessi alle abitazioni coi civici pari. Nell’area antistante il macello, utilizzata prima come un parcheggio disordinato, con immissioni ed uscite pericolose per la circolazione di via Renato Serra, sono stati progettati due tratti di marciapiedi per dare continuità a quello esistente e separare l’area dalla sede stradale. Nel tratto a doppio senso di marcia tra la “rotondina” e via Cesarea, si è optato per tracciare parcheggi di larghezza da 2 a 2,2 metri a fianco di entrambi i lati della carreggiata. Questo il progetto in estrema sintesi. Tra pochi giorni potremo dunque vederne e giudicarne il risultato complessivo” conclude Ancisi.