Scuola Ravenna. Castaldini (Fi): “Congrua la sospensione della didattica in presenza per il Giro?”

“Come giudica la Giunta regionale la scelta di sospendere ulteriormente la didattica in presenza per il passaggio del Giro d’Italia nella città di Ravenna?”. Lo chiede Valentina Castaldini (Forza Italia) in un’interrogazione in cui sottolinea la scelta, presa dopo un “incontro tra la Provincia di Ravenna, il provveditore e i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado in cui è stata disposta l’attivazione della didattica a distanza per tutti gli istituti secondari della città”.

A fronte di una situazione oltremodo difficile dove, secondo Castaldini, “la quasi totalità delle classi delle scuole superiori effettua l’orario 8-13, per cui la scuola in presenza non determina in alcun modo un pregiudizio al passaggio del Giro d’Italia e considerato che da fine ottobre a fine aprile gli studenti delle superiori hanno frequentato in presenza appena 18 giorni”,

l’esponente di Forza Italia chiede conto alla Giunta della decisione assunta e parimenti sollecita il dettaglio “dell’effettiva percentuale di DAD svolta nell’anno scolastico 2020/2021 dagli istituti scolastici superiori di Ravenna”.