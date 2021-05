Ercolani, Ballardini (Lega Giovani): “A Santerno manca area sgambamento cani, già inserita tra le opere prioritarie ma ignorata”

Le aree per sgambamento cani per Giacomo Ercolani e Livia Ballardini (Lega Giovani) “dovrebbero essere presenti in tutti i quartieri e frazioni del nostro Comune. La creazione di queste zone dedicate ai nostri amici a quattro zampe permetterebbe la pacifica convivenza tra i residenti, i proprietari di animali e non da meno le famiglie che si recano nei nostri parchi per far giocare i propri figli. In merito i residenti di Santerno chiedono da tempo all’amministrazione comunale di progettare e portare a compimento un’area di sgambamento cani libera ma soprattutto sicura per tutti”.

“Questa proposta – avanzano – si trova anche tra le richieste dell’elenco delle priorità territoriali stilato dal consiglio territoriale della zona, a quanto pare però l’amministrazione non ha mai ritenuto che l’area potesse rientrare tra gli interventi previsti per la zona. Noi insieme a tanti cittadini chiediamo all’amministrazione un concreto impegno, constatato inoltre che la zona che sarebbe destinata a tale area risulta già essere stata individuata a lato di Via Fuschini. Ci auguriamo quindi che le richieste espresse in consiglio territoriale e dai residenti della zona possano trovare riscontro e diventare realtà”.