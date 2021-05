Lega Cervia: “problematica perenne sulla manutenzione delle strade del territorio”

Per il Gruppo Consiliare Lega Cervia S. Premier “E’ evidente, purtroppo, come ogni anno, l’annoso problema dello stato delle nostre strade che coinvolge tutto il territorio cervese e che, ahimè, oramai, temiamo sia di difficile soluzione. Con questa interpellanza ci piacerebbe porre la questione su un altro punto di vista in quanto è palese l’assenza, del tutto, della piccola manutenzione. A nostro parere è inaccettabile che, le piccole riparazioni, debbano aspettare tempi biblici per essere effettuate; ci si vanta tanto di essere un Comune Green che propone scelte alternative di movimento come velocipedi e sane camminate, dimenticando però che sono esistenti buche pericolose le quali potrebbero essere temporaneamente sistemate in tempi celeri senza causare potenziali incidenti”.

“Si è mai pensato – domandano dalla Lega – in questi anni di ripristinare una “piccola e svelta” squadra di intervento veloce per riparare le piccole crepe ed i fori sull’asfalto aventi diametri di alcuni centimetri? Tempo addietro, in fase di discussione sulla materia del bilancio comunale, l’assessore competente lamentava problematiche di carattere finanziario per sopperire a tutte le criticità delle strade cervesi, ma è evidente che le piccole manutenzioni potrebbero seguire iter più snelli. In particolare è mai stato predisposto un servizio di “sentinella” da parte degli Uffici Tecnici per individuare le eventuali “mancanze” sulle strade e sulle vie nel territorio?

Per questo, il Gruppo Consiliare Lega Cervia chiede “se l’Amministrazione Comunale ha intenzione di adoperarsi per il ripristino di una “piccola squadra di pronto intervento” come già esistente in passato; e quale giudizio esprime la Giunta in merito”.