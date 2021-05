Ravenna Coraggiosa: penuria di lavoratori stagionali? Stop al lavoro senza diritti

“Come da calendario, torna puntuale in questi giorni la diatriba sulla penuria di lavoratori stagionali nel settore turistico, alberghiero e dello svago. Ci sentiamo di rinnovare l’appello a tenere alta l’attenzione rispetto alle distorsioni che si sono prodotte nel mercato sulle prestazioni stagionali di questi settori soprattutto oggi, sotto l’effetto combinato di vecchi vizi e degli esiti economici della pandemia. A rimetterci sono molto spesso i giovani, le ragazze ed i ragazzi che, come da tradizione del nostro territorio, si trovano spesso ad entrare nel mondo del lavoro “per fare la stagione”. La ricerca di prestazioni di lavoro sempre più flessibili, temporanee, saltuarie ha portato a una miriade di tipologie di rapporti accomunati da un tratto comune: sempre più lavoratori precari, a chiamata, malpagati e spesso senza le tutele assicurative, sanitarie e previdenziali.” Così la presa di posizione di Ravenna Coraggiosa.

“Va contrastato il rischio che dopo il Coronavirus aumenti la precarietà, e che la crisi giustifichi una ripartenza senza il rispetto delle regole, a cominciare dalle politiche di “vaccinazione aziendale” in discussione per gli operatori turistici che rischiano ancora una volta di allargare il divario tra chi è in regola e chi non lo è. Occorre responsabilità da parte di tutti, ma anche che gli enti preposti al controllo svolgano la loro funzione. La grande questione sociale e delle disuguaglianze si affronta con una nuova cultura fondata sulla consapevolezza che nessuno si arricchisce scaricando le difficoltà sui soggetti più deboli, cioè le lavoratrici e i lavoratori. Semmai serve riqualificare l’offerta e investire anche sui servizi, sulle professionalità e quindi sul personale e sulla formazione. Tutti abbiamo grandi aspettative e speranze per l’estate, ma la malattia cronica della precarietà di cui il Paese è affetto da molto tempo rischia ancora una volta di restare senza guarigione” prosegue Ravenna Coraggiosa.

“Apprezziamo il lavoro di Cgil, Cisl e Uil che denunciano come dilaghino zone grigie, come in molti casi si perdano le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, notturno, festivo e domenicale. Come troppo spesso si dimentichi di riconoscere mensilmente agli stagionali i ratei di 13esima, 14esima, ferie e permessi. Come a fine stagione a molti sia escluso il riconoscimento del TFR. Come la paga oraria scende di 2-3 euro ma anche molto di più, di come spesso venga attribuito un livello più basso di quello contrattuale, generando un divario ulteriore.” Per questo Ravenna Coraggiosa rivolge un appello all’Osservatorio per il lavoro e la legalità affinché si concentri su queste situazioni critiche.