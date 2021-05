Sabato 22 e domenica 23 al via il tesseramento della Lega a Ravenna e in Romagna

“Questo fine settimana riparte la campagna di tesseramento 2021 della Lega in Romagna. Apriamo la stagione di iscrizioni che siamo certi ci darà grandi soddisfazioni vista la partecipazione che già abbiamo registrato ai gazebo organizzati le scorse settimane. La grande famiglia della Lega è aperta ad accogliere il contributo di chi vuole un’Italia libera e pronta a ripartire”. Lo afferma in una nota Jacopo Morrone, deputato e Segretario della Lega Romagna. Di seguito l’elenco delle sedi in cui la Lega allestità i gazebo in provincia di Ravenna.

FAENZA – Sabato 22 maggio ore 9:30-12:30 in Piazza della Libertà.

BAGNACAVALLO – Sabato 22 maggio ore 9:30-12:30 in Piazza della Libertà.

LUGO – Sabato 22 maggio ore 9:30-12:30 in Largo della Repubblica.

RAVENNA – Sabato 22 maggio ore 9:30-12:30 in Piazza Zaccagnini lato Via Berlinguer. Alle ore 15:00-18:00 in Piazza Andrea Costa.

CERVIA – Sabato 22 maggio ore 9:30-12:00 in Viale Roma.

ALFONSINE – Domenica 23 maggio ore 9:30-12:30 in Piazza Gramsci.