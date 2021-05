Tritto (Forza Italia): sui camper abusivamente parcheggiati l’Amministrazione di Ravenna fa solo propaganda

“Restiamo davvero basiti dalle dichiarazioni del Vice Sindaco e dell’Assessore al turismo Giacomo Costantini, riguardo al controllo e ripristino delle aree non attrezzate ai camper e da essi abusivamente occupate in varie zone della città. Ebbene, Forza Italia ritiene queste proposte solo mera propaganda elettorale in vista delle elezioni amministrative. – sostiene l’esponente forzista Nicola Tritto – Ci chiediamo inoltre: fino ad oggi dov’erano? Dov’erano, visto che nessuno si è preoccupato delle segnalazioni, delle proposte dei vari organismi, dei consigli Territoriali nelle varie aree della città, dove da alcuni anni denunciamo, con il puntuale diniego della sinistra, disagio ed insicurezza in merito a simili situazioni. Solo silenzio, mentre oggi diventa improvvisamente necessario, come viene detto da loro, “dichiarare guerra” per riprendere il controllo e riportare sicurezza e decoro dove sono venuti meno.”

“Bastava semplicemente ascoltare mettendo in campo buonsenso, regole e controlli efficaci, anziché fare spallucce solo perché a parlare era l’opposizione. Un motivo in più per i ravennati per scegliere il cambiamento nel prossimo ottobre” conclude Nicola Tritto di Forza Italia.