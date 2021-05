Maurizio Gasparri: “Né volontà di rottura, né volontà di resa”. Per Forza Italia resta in campo Ancarani, con Lega e Fd’I il confronto continua

L’incontro di sabato 22 maggio in Piazza Unità d’Italia a Ravenna con il Senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, coordinatore degli Enti locali per il suo partito, il coordinatore regionale Senatore Enrico Aimi, il coordinatore provinciale Bruno Fantinelli e il capogruppo in consiglio comunale Alberto Ancarani non ha chiarito del tutto la situazione che sta affrontando il centrodestra a Ravenna in vista delle prossime amministrative. O meglio, ha chiarito che le posizioni sono ancora diverse e lontane fra Forza Italia da una parte e Lega e Fratelli d’Italia dall’altra. Così come restano in campo per ora le due candidature contrapposte: quella di Alberto Ancarani e quella di Filippo Donati.

“Né volontà di rottura, né volontà di resa”: con questa espressione lapidaria Maurizio Gasparri ha sintetizzato lo stato dell’arte, ricordando che è aperta una sorta di sfida verso gli amici alleati, “perché le “candidature vanno condivise” e il candidato Sindaco di Ravenna “deve essere chiara espressione del centrodestra” ha affermato Gasparri. Fra un attacco al M5S e a Grillo e un altro al Pd e a Letta, Gasparri ha tessuto l’elogio incondizionato del governo Draghi e poi ha fatto la fotografia della situazione delle candidature nei 130 comuni italiani sopra i 15 mila abitanti (fra cui Ravenna) che vanno al voto in ottobre.

“C’è un tavolo nazionale del centrodestra che ha già trovato l’accordo sul 50% circa dei candidati, sugli altri si sta discutendo e presto si troverà l’intesa. Poi abbiamo una decina di comuni importanti e fra questi c’è Ravenna su cui l’intesa non c’è e bisognerà ancora discutere. Noi proponiamo al centrodestra la candidatura di Alberto Ancarani. Lega e Fratelli d’Italia hanno fatto una fuga in avanti avanzando un’altra candidatura a sorpresa e senza consultarci. Noi abbiamo la nostra proposta, loro hanno la loro. Continuiamo a discutere sperando di trovare un accordo, perché siamo per l’unità del centrodestra.”

Alberto Ancarani in precedenza aveva detto: “Noi non possiamo tollerare che la candidatura del centrodestra per Ravenna sia quella di un ex di tante cose e di un presunto civico. Non è questa l’alternativa che il centrodestra deve mettere in campo contro Michele de Pascale. Chiediamo ai nostri alleati di ripensarci. Se questo ravvedimento non ci sarà noi ne tireremo le conseguenze.”

Insomma, gli scenari sono ancora tutti aperti. È possibile che l’accordo si trovi su Filippo Donati (anche se allo stato dell’arte pare molto difficile che Forza Italia possa ingoiare questo rospo politico), oppure che l’accordo si faccia su Alberto Ancarani (e a parti invertite appare molto difficile che Lega e Fratelli d’Italia facciano un clamoroso dietro front abbandonando Donati). C’è sempre la possibilità che fra i 2 litiganti entri in campo un terzo candidato capace di far convergere tutti (anche questa ipotesi appare al momento comunque piuttosto remota). Infine, stante le parole sentite oggi, la cosa più probabile è che il centrodestra vada con due candidature diverse al voto di ottobre, per convergere poi nel secondo turno. Se ci sarà.