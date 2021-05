Ricandidatura di De Pascale. Piccinini-Maiolini: “Vogliamo portare i temi del M5S al centro dell’azione del Comune”

“Portare i temi del M5S al centro dell’azione politica comunale è una sfida che questo momento storico richiede. Essere ambiziosi sui temi ambientali non è solo un atto obbligatorio ma è anche ciò che i cittadini chiedono e vogliono”: è quanto dichiara Silvia Piccinini, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo la presentazione della ricandidatura del sindaco di Ravenna Michele De Pascale per le prossime elezioni amministrative.

“Assieme al consigliere Marco Maiolini ho partecipato alla conferenza stampa ascoltando con attenzione le parole del sindaco – spiega Silvia Piccinini – Come ha ricordato lui stesso, in questi mesi abbiamo iniziato un percorso di confronto e dialogo che mettesse al centro il tema della Transizione Ecologica. Un primo obiettivo che vogliamo raggiungere è sicuramente quello di portare Ravenna ad essere il primo comune in Emilia-Romagna a dar vita alle Comunità Energetiche. Proposta sulla quale c’è già stata un’importante apertura da parte di De Pascale”.

“La condivisione di questi e di altri temi è una condizione fondamentale per il proseguimento di un percorso comune che porti la prossima amministrazione comunale ad essere protagonista delle sfide che ci attendono, tra cui la gestione dei fondi del PNRR” aggiunge il consigliere comunale Marco Maiolini. “Anche per questo pensiamo che un’idea possa essere quella di istituire un assessorato ad hoc alla Transizione ecologica per gestire al meglio questi fondi” conclude la capogruppo regionale M5S Silvia Piccinini.