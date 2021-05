Question time di Sinistra per Ravenna e Art. 1 in consiglio sulla scuola materna Valbusa di Classe

I Consiglieri Michele Distaso e Mariella Mantovani hanno presentato un Question Time che è stato ammesso al prossimo Consiglio Comunale di giovedì 27 maggio.

I fatti sono noti: nel settembre 2020 agli alunni della terza sezione della scuola d’Infanzia Tito Valbusa di Classe sono state assegnate insegnanti assunte con il cosiddetto “contratto Covid”. Questa tipologia di contratto prevede una scadenza il 5 giugno 2021 ma la scuola dell’infanzia rimane aperta fino a fine mese e accoglie i bambini fino a mercoledì 30 giugno.

Ne consegue che i genitori e i bambini di 3 anni neo inseriti in quella sezione di scuola materna statale si trovano a dover affrontare più di tre settimane senza insegnanti.

Il Dirigente Scolastico ha già chiesto di avere i fondi dal Miur per prolungare i contratti fino al 30 giugno ma questi fondi non sono stati erogati.

“I genitori hanno spedito una lettera al sindaco e all’assessora all’istruzione per informarli di questa situazione – commentano i consiglieri Distaso e Mantovani, firmatari del question time -, noi come Ravenna Coraggiosa ci uniamo alle loro preoccupazioni e abbiamo quindi chiesto al Sindaco e alla Giunta di intervenire al più presto per risolvere il problema sollecitando il Ministero dell’istruzione e l’ufficio scolastico provinciale per prolungare fino al 30 giugno il termine dei contratti Covid. Abbiamo anche chiesto di poter utilizzare parte dei fondi del “Piano Scuole Estate 2021” per le attività didattiche della scuola”.