Continua la battaglia di Ravenna in Comune contro le piattaforme logistiche

“La battaglia contro le piattaforme logistiche è stata la prima combattuta da Ravenna in Comune appena nata – spiegano – ancora nel 2015, ancora prima di entrare in Consiglio Comunale. Si tratta di un milione di metri quadrati impermeabilizzati senza nessuna prospettiva di effettivo utilizzo per la logistica portuale. Le previsioni di crescita del porto ipotizzate al momento della loro pianificazione erano abbondantemente e consapevolmente sovra stimate. Né il completamento tra 10 anni (si spera) del nuovo porto (ancora in fase di progettazione esecutiva, peraltro) cambieranno in maniera drastica i numeri”.

“Il fine è sempre quello di depositarvi gli enormi quantitativi di sedimenti estratti negli anni dal canale che nessuno, altrimenti, sa dove mettere (e che ancor più aumenteranno quando gli escavi riprenderanno). Dal punto di vista produttivo sono destinate a rimanere piazzali deserti. Le manutenzioni del canale sono essenziali ma il problema dei fanghi del porto non si può scaricare (letteralmente) sui campi agricoli. Nei pressi di un paese, Porto Fuori, dove già, a fine 2020, è stata approvata una nuova lottizzazione pari a 90.000 mq residenziali. Lo diciamo ora e lo ripeteremo per tutta la campagna elettorale – proseguono da Ravenna in Comune – chi crede alle promesse del PD di essersi convertito al non consumo del suolo o è ingenuo o è in cattiva fede. E vale specialmente per le liste che col PD si alleano pur dichiarandosi ecologiste. O coraggiose”.