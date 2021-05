Tafferugli e disordini in centro: PD Cervia a fianco del Sindaco Medri

La cronaca dei giornali locali di lunedì 24 maggio ha parlato di diffusi episodi di vandalismo in moltissime località balneari, prese d’assalto da bande giovanili che hanno creato scompiglio e causato tafferugli e disordini.

Il PD Cervia ha così commentato: “Puntuali anche le polemiche, specialmente delle varie forze politiche che da anni, al governo nazionale, non hanno mai fatto nulla per aumentare i presidi di sicurezza nelle nostre località balneari nel periodo estivo.

Come ogni inizio estate, anche quest’anno si verificano due fatti: il primo è l’aumento della presenza di alcuni gruppi di ragazzi lungo le località balneari con il solo intento di fare baldoria – situazione aggravata dal lungo lockdown; il secondo è la mancanza cronica di rinforzi delle forze dell’ordine nelle città balneari.

Il Pd di Cervia, conscio della situazione, esprime piena solidarietà e fiducia nell’operato del Sindaco, della Giunta e delle nostre forze dell’ordine, e si unisce all’accorato appello di tutti i Sindaci della costa al Governo al fine di aumentare subito le dotazioni organiche delle forze di sicurezza nelle nostre città.

Sappiamo molto bene cosa significa governare una città che deve essere aperta e contemporaneamente sicura per tutti, residenti e turisti.

Cervia è controllata e presidiata, ci sono decine di telecamere, deve essere chiaro che la nostra Città non è terra di nessuno e che chi trasgredisce verrà individuato e duramente sanzionato. A Cervia vigono ordinanze molto chiare e restrittive: si deve colpire duramente chi trasgredisce, compresi i – pochi – imprenditori che non le rispettano. Infine, suggeriamo una capillare campagna di comunicazione per le suddette ordinanze, con tanto di affissione di manifesti esplicativi e obbligo di esporle nei locali”.