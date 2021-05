L’ex grillino Paragone a Ravenna per appoggiare Veronica Verlicchi e La Pigna

Il “Comitato verso ItalExit con Paragone” e la “La Pigna” terranno domani, venerdì 28 maggio, una iniziativa politica a Ravenna con il Senatore Gianluigi Paragone. Alle 18 Paragone e Veronica Verlicchi candidato Sindaco per La Pigna terranno una conferenza stampa presso il Millelire (Salone dei Mosaici) in via IX Febbraio, 1. Successivamente Paragone e Verlicchi terranno un comizio politico in Piazza Kennedy. Il movimento di Paragone appoggia La Pigna e la Verlicchi nelle prossime amministrative di Ravenna.