Si chiama FutuRA, come la canzone di Lucio Dalla. È un progetto civico che nasce in vista delle prossime elezioni amministrative nell’ambito del centrosinistra e in appoggio della candidatura a Sindaco di Michele de Pascale. Ma non è detto che sfocerà in una lista vera e propria. Questa è l’ipotesi più probabile e auspicata dai proponenti: Insieme X Cambiare (la lista civica del 2016 con Poggiali e Guerrieri), Ravenna in Azione (il movimento di Carlo Calenda), Italia in Comune (il movimento di Federico Pizzarotti) e +Europa Ravenna. Ma la lista vera e propria nell’ambito della coalizione di centrosinistra nascerà al termine del percorso e solo se ci saranno le condizioni programmatiche. Il progetto FutuRA ha preso forma dopo alcuni mesi di lavoro, sul metodo e sul programma, sull’ipotesi di “una società aperta” e “con l’aiuto di tante persone difficilmente inseribili nelle solite dinamiche politiche locali”. Fra l’altro è un progetto aperto ad altri soggetti, dicono i proponenti, se questi accetteranno l’invito al confronto: per esempio i repubblicani e Italia Viva, ma anche una lista civica come Ora X Ravenna che dice di non volersi schierare né con la destra né con la sinistra ma che ancora non si sa che farà.

“Siamo un progetto civico ancora aperto e disponibile: siamo pronti a metterci in discussione se altre forze riformiste, liberali, laiche, civiche, libertarie vorranno far parte di questo progetto o coinvolgerci nel loro. – dicono – Lanciamo una “chiamata civica” anche verso tutte le persone che hanno voglia di dire la loro e di portare il proprio impegno, le proprio idee, il proprio “centesimo” di passione. Basta lamenti è il momento di “fare”: noi siamo uno degli strumenti possibili.”

Il progetto è stato presentato oggi sabato 28 maggio al Parco della Pace da NEVIO SALIMBENI, PIETRO VANDINI, MARIA DE LORENZO, GIOVANNI POGGIALI, FILIPPO GOVONI e GUIDO GUERRIERI. Il Sindaco Michele de Pascale è intervenuto per portare un saluto e un incoraggiamento. Lui spera naturalmente che l’operazione vada in porto e gli porti voti soprattutto di elettori che chiedono un cambiamento in chiave liberaldemocratica, elettori a volte in bilico fra centrosinistra e centrodestra.

“FutuRA perché c’è bisogno di un’amministrazione che lavori duro sull’oggi – comprese le grandi tematiche emergenziali, di coesione sociale e quelle logistico-organizzative per creare opportunità – riuscendo però a “pensare alto”: al domani, al futuro, a quello che sarà la vita delle persone e le relazioni di comunità nella società che verrà”. Così è stato motivato il nome.

“Il gruppo ha lavorato, sempre con pari dignità tra i componenti, sulla definizione di un metodo basato sulla voglia di impegnarsi, di dare un contributo libero sui temi di competenza, di mettere il proprio contributo al servizio del territorio, partendo dal basso e dall’alto: dalla realtà di tutti i giorni verso i sogni della città futura. Una cosa “normale” che, però, nella politica di oggi sembra poco di moda” dicono.

“In questo percorso abbiamo incontrato Michele de Pascale accettando di partecipare al suo tavolo programmatico e ribadendo la nostra volontà di operare prioritariamente su idee e proposte di cambiamento e innovazione. Michele De Pascale per noi è il garante di questo percorso, ancora in pieno svolgimento, e ci piacerebbe che fosse portatore di un progetto inclusivo, pragmatico, molto rivolto al futuro, con una visione nuova che riesca a mettere insieme competenze senza partito e attori sociali diffusi, che intervenga sulla gestione delle transizioni (sociali, tecnologiche, energetiche) con un forte spirito di cambiamento; anche fuori dai recinti classici” affermano quelli di FutuRA.

“Competenza non appartenenza” è uno dei leit motiv di FutuRA. I temi programmatici principali sono quattro.

RAVENNA EUROPEA. “Pensiamo ad una città aperta di relazione e cultura europea; lavoreremo per un polo universitario più internazionale e più legato alla città, ad un’offerta formativa più moderna; alla grande sfida del “vivere europeo” per i giovani, per chi lavora, studia o fa ricerca; pensiamo a città e territorio come ad un luogo di co-working diffuso e a costruire competenze locali di progettazione europea che favoriscano l’arrivo delle risorse del Next Generation EU; pensiamo ad un grande piano strategico della Romagna, oltre la sola Ravenna, che ne delinei un futuro di centro di connessione tra Europa e altre aree geografiche extra-europee.”

RAVENNA SI CURA. “Pensiamo a mettere insieme la cura delle persone e dell’ambiente dentro un quadro di sicurezza sociale e sanitaria diffusa: maggiore cura e protezione delle nuove fragilità e povertà in una sanità di territorio; pensiamo alla socialità, alla progettazione territoriale ed allo sport come elementi fondamentali del nostro progetto di comunità; vogliamo fare dell’empatia tra uomo e natura un punto dirimente del futuro con una gestione rinnovata, efficiente ed inclusiva delle aree naturali valorizzandone il grande pregio e proponendo una specifica Legge Regionale; opereremo inoltre per un ripensamento partecipato della vivibilità dei centri del territorio.”

RAVENNA FA L’IMPRESA. “Pensiamo a facilitare la nascita di imprese e start-up legate ai temi dell’innovazione tecnologica, dei servizi, della vivibilità e dell’ambiente; ma sappiamo che per l’impresa occorre partire da una nuova logistica di servizio su aree vaste, dal rilancio del porto e dalla relazione con il sistema industriale; pensiamo ad una transizione ecologica fatta con le imprese e non contro, comprendente anche – oltre all’eolico off shore e al solare – l’uso del gas naturale al largo, superando lo stallo attuale sulle trivellazioni in Adriatico; pensiamo al turismo come elemento centrale del nostro futuro, con tutte le scelte conseguenti (trasporti, logistica, visibilità) e a come ripensare anche le attività commerciali in piani condivisi di rigenerazione urbana che privilegino il commercio di vicinato.”

RAVENNA CASA DI VETRO. “Pensiamo all’Ente Comune – e a tutte le partecipate – come ad un soggetto che opera in maniera aperta verso i cittadini, lavora in maniera trasparente per ridurre tutte le forme di burocrazia (servizio per servizio), usando la tecnologia digitale per semplificare e non complicare, operando in un circuito di open data sempre aperti al cittadino; avendo la formazione e la creazione di “conoscenza informata” dei propri amministrati come elemento costitutivo del bene pubblico; pensiamo a forme di valutazione più stringenti dei servizi da parte di utenti informati, all’investimento per acquisire certificazioni che garantiscano salti in avanti non solo cartacei (qualità, etica, ambiente, ecc.). In questo quadro di riferimento continueremo il lavoro nel tavolo aperto dal sindaco de Pascale, sperando che queste ragioni trovino posto nel programma di legislatura – sia nel merito che nel metodo – come elemento centrale per poter far parte di questa coalizione.”

Secondo i suoi proponenti FutuRa non ha intenzione di porre pregiudiziali ideologiche o di schieramento, nessuna pretesa di escludere qualcuno dal gruppo, né i Cinque Stelle né tantomeno Coraggiosa. Per FutuRA l’unica discriminante è l’approccio programmatico, il merito dei problemi. E su questi elementi si giocherà le sue chances al tavolo del programma che è appena partito.