Fonti vicine a Sgarbi precisano: né con Ancisi, né con Verlicchi, Sgarbi non sostiene alcun candidato anti-de Pascale

Continuano a fiorire i colpi di scena in riferimento al posizionamento di Vittorio Sgarbi e del suo movimento “Rinascimento” nelle amministrative di Ravenna dell’ottobre prossimo. Qualche tempo fa era uscita la notizia – fonte La Pigna – che Sgarbi avrebbe appoggiato Veronica Verlicchi. Ieri è uscita la notizia che Sgarbi avrebbe appoggiato invece Alvaro Ancisi e Lista per Ravenna, scelta che sarebbe avvenuta dopo un incontro fra alcuni collaboratori di Sgarbi e lo stesso Ancisi e altri esponenti a quest’ultimo vicini. La notizia era apparsa sulla pagina Facebook di Vittorio Sgarbi e poi comunicata da Lista per Ravenna.

Poi in serata è arrivata una prima smentita cui ne è seguita una seconda oggi, ancora più importante. “In riferimento alla notizia appresa sulla pagina Facebook ed in alcune testate locali intendo fare alcune precisazioni; – scrive Cosimo Iaia, Coordinatore Regionale Emilia-Romagna di Rinascimento con Vittorio Sgarbi – in qualità di coordinatore regionale per l’Emilia-Romagna smentisco in modo categorico il sostegno del partito “Rinascimento Vittorio Sgarbi” al candidato Alvaro Ancisi ed alla sua “ Lista per Ravenna”. Non conosco Alvaro Ancisi e non ho sottoscritto nessun accordo in tal senso. La notizia riportata è stata appresa da una pagina FB di una “Associazione” e non è l’organo ufficiale del partito “Rinascimento Vittorio Sgarbi””

Questa mattina, uno dei principali collaboratori di Vittorio Sgarbi a livello nazionale, Dario Di Francesco, vicesegretario politico del movimento politico, ha chiamato in redazione per ribadire che Sgarbi non ha intenzione di schierarsi a fianco di nessun candidato Sindaco a Ravenna e non presenterà una sua lista. Quindi Sgarbi non appoggerà né Alvaro Ancisi né Veronica Verlicchi. “Anche se è di sinistra mentre noi ci collochiamo nel centrodestra, Sgarbi ha un ottimo rapporto con il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale e non ha intenzione di schierasi contro di lui” ci ha dichiarato al telefono Dario Di Francesco. Anche secondo Di Francesco la pagina Facebook già citata e le persone che avrebbero sottoscritto l’accordo con Lista per Ravenna non esprimono le posizioni del movimento e di Sgarbi e non erano titolate a fare alcun accordo per conto di Sgarbi.