Alvaro Ancisi (LpRa) sulla vicenda Sgarbi: il comunicato di Moretti è autentico, è lui che esprime il pensiero di Sgarbi

Riceviamo questa richiesta di rettifica da parte di Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, che pubblichiamo volentieri.

“Secondo Ravennanotizie, “fonti vicine a Sgarbi” hanno smentito “il sostegno” di Vittorio Sgarbi a Lista per Ravenna e al suo presidente nelle prossime elezioni comunali, attraverso il movimento Rinascimento Sgarbi e relativo simbolo elettorale.”

“I termini esatti delle affermazioni spericolatamente smentite sono pervenute alla stampa stessa da Sauro Moretti, non da Lista per Ravenna, che non aveva e non avrebbe comunicato niente, ma che è pericoloso tirare per la lingua. Tali termini, definiti in due incontri con Sauro Moretti stesso, noto in tutta Italia e a tutti i livelli come plenipotenziario di Sgarbi, sono i seguenti: “In questa occasione si è definita una positiva e proficua collaborazione per le prossime elezioni amministrative di Ravenna, con la previsione anche di una venuta in città dello stesso Vittorio Sgarbi. È stato dunque ufficializzato un impegno forte sulle priorità sempre rappresentate dalle battaglie di Sgarbi. Si è ritenuto che la formula migliore per sostenerle sia la formazione di una coalizione civica guidata da Lista per Ravenna, che le valorizzi nel proprio programma, impegnandosi a portarle avanti nell’arco del prossimo mandato elettorale, così come ha fatto, distinguendosi da ogni altra rappresentanza consiliare, nel mandato 2016-2021, tramite un confronto attivo con le realtà imprenditoriali e le associazioni dei cittadini attive nei settori dell’arte, della cultura e del turismo qualificato”. Quindi una collaborazione, che ci onora per il riconoscimento e che cercheremo di valorizzare il meglio possibile, nei modi tutti da definire.”

“Sull’autenticità del comunicato emesso da Moretti, come pure sulla sua titolarità a produrlo in nome di Sgarbi e del suo movimento, dubitarne è perfino offensivo dell’intelligenza di chi lo afferma, dato che è stato riprodotto sulla pagina Facebook ufficiale, dotata di bollino blu, di Vittorio Sgarbi e presentato con un post dello stesso Sgarbi. Vale forse niente che questa pagina FB certifichi di essere “seguita da 2.281.819 persone”? (https://www.facebook.com/121157734607309/posts/4297982776924763/?d=n).”

“Non è questione di uso o no del simbolo del movimento sgarbiano e neanche di candidatura a sindaco del sottoscritto, giacché di candidatura a sindaco Lista per Ravenna parlerà solo a quadro completo di quelle in campo e dopo averne discusso collegialmente con la propria base e coi movimenti collegati, ancora in parte da valutare. Ma se si vuole raccontare la verità, almeno quella certificata al massimo livello dell’autenticità, occorre riferire quanto segue, estratto da Corte Suprema di Cassazione Ufficio elettorale Centrale Nazionale (n. 1/OPP/2018): “[…] con sottoscrizione autenticata da notaio […] risulta che il legale rappresentante del movimento politico ‘Rinascimento’ è il Signor Sgarbi e che il titolare del relativo contrassegno è il sig. Sauro Moretti” (https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Decisione_Opposizione_1.pdf, pag.2).”

“Dopodiché non sembra troppo chiedere a quanti, non avendo ancora capito, stranamente in questa città, che Lista per Ravenna sa quello che dice e quello che fa, diffondono smentite circa i suoi rapporti col movimento politico Rinascimento Sgarbi, che se le facciano autenticare dal suo legale rappresentante; oppure, visto che distribuiscono in giro, Ravenna compresa, partecipazioni della lista elettorale di tale movimento alle elezioni comunali prossime di questo Comune, ne chiedano la disponibilità al suo titolare. Più che elementare, anche in politica.”

Alvaro Ancisi – Presidente di Lista per Ravenna

Prendiamo atto delle parole di Alvaro Ancisi ma, per parte nostra, ribadiamo che dopo la notizia pubblicata sabato, abbiamo ricevuto in redazione due smentite: una sabato, arrivata via mail da parte di Cosimo Iaia, Coordinatore Regionale Emilia-Romagna di Rinascimento con Vittorio Sgarbi, e un’altra via telefono da parte di Dario Di Francesco stretto collaboratore di Vittorio Sgarbi a livello nazionale, entrambi smentivano l’appoggio ad Ancisi. Di Francesco in particolare ci ha confermato che Sgarbi a Ravenna non avrebbe intenzione di presentare alcuna lista e di appoggiare alcun candidato alternativo a Michele de Pascale. Probabilmente troppo persone stanno parlando a nome di Vittorio Sgarbi e solo il diretto interessato potrà chiarire – al di là del già noto post su Facebook – cosa ha intenzione di fare in occasione delle elezioni comunali di Ravenna, sempre che abbia intenzione di fare qualcosa. Anche solo una dichiarazione pubblica, magari firmata di suo pugno e inequivoca.

LA REDAZIONE