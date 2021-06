“Il Mosaico a Ravenna, scuola e Biennale sono i due motori per la rinascita nazionale della città”: il 3 giugno un incontro promosso da Italia Viva

Giovedì 3 giugno alle ore 17.30 diretta web sulla pagina Facebook di Italia Viva Ravenna, per la rassegna “DIBATTITI IN PIAZZA”. Il secondo appuntamento reca come titolo “Il Mosaico a Ravenna, la scuola e la Biennale sono i due motori per la rinascita nazionale della città”. Partecipano all’incontro promosso da Italia Viva Marcello Landi, ex preside dell’istituto del Mosaico G. Severini e del liceo artistico di Ravenna, animatore culturale della città di Ravenna con la sua associazione Dis-Ordine, Elena Pagani, diplomata all’Istituto d’Arte per il Mosaico Gino Severini di Ravenna nel 1982 e all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 1986, Maria Chiara Duranti, giornalista professionista, Coordinatrice Italia Viva per la Provincia di Ravenna, direttore della testata italo/inglese Formatbiz dedicata ai mercati internazionali della televisione. Roberto Fagnani, Coordinatore Italia Viva per la Provincia di Ravenna, coordinerà l’incontro.