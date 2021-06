Su vicenda Asp Romagna Faentina per la gestione dei posti accreditati presso “il Fontanone” Barcaiuolo (Fd’I) interroga la Giunta regionale

Oggi 1 giugno il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia – Michele Barcaiuolo – ha presentato alla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna un’interrogazione a risposta scritta sul tema Asp della Romagna Faentina per la gestione dei posti accreditati presso “il Fontanone”. Ne dà comunicazione Stefano Bertozzi Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Faenza. “La complessa vicenda giudiziaria che sta coinvolgendo l’URF della Romagna Faentina e la Cooperativa Sociale in Cammino ha ed avrà impatti significativi sul nostro territorio, sulle casse dell’ASP della Romagna Faentina e conseguentemente sui bilanci dei Comuni soci di ASP stessa. Ma in modo particolare si riverserà inevitabilmente su una delle fasce più deboli e bisognose di protezione della nostra comunità. – sostiene Bertozzi – Le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato stanno facendo emergere gli errori e l’approssimazione di un’azione amministrativa arrogante e superficiale che, dietro ad un preteso riequilibrio tra gestione pubblica e gestione privata, ha cercato di nascondere un macroscopico problema di bilancio di ASP della Romagna Faentina – conseguenza di precise scelte politiche pregresse e attuali. Come capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale ho ritenuto di alzare il livello di attenzione su di un tema importantissimo che rischia di passare inosservato, e l’ho fatto interessando il nostro gruppo Regionale, ed in particolare il Consigliere Barcauiolo che ha pienamente condiviso la nostra grande preoccupazione ed ha ritenuto di interrogare la Giunta per conoscere quanto e come sia a conoscenza di questa vicenda.”

“ASP della Romagna Faentina nel biennio 2018-2019 ha perso oltre 700.000 euro, il 2020 chiuderà con una perdita di circa 600.000 euro (e attendiamo di vedere i numeri definitivi perché temo potrebbero esserci ulteriori sorprese), il 2021 per come si stanno mettendo le cose non vedrà numeri diversi nonostante enfatiche previsioni di ritorno a macro utili. È stato già venduto un podere il cui ricavato, anziché essere destinato a beneficio della collettività (recupero del patrimonio edilizio del Comune di Faenza), è stato dirottato a riduzione delle perdite ASP. È necessario intervenire, è necessario che la Regione Emilia-Romagna si faccia parte attiva in una partita dal significativo impatto sociale, finanziario e strutturale. L’URF della Romagna Faentina e il Comune di Faenza hanno il dovere di predisporre urgentemente un piano alternativo di sostenibilità, devono dare un’immediata risposta” conclude Stefano Bertozzi.