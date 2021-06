Lugo. Il 5 giugno Anpi in piazza per ricordare i valori della Resistenza

Il 5 giugno Anpi sarà in piazza a Lugo per ricordare i valori della Resistenza. Il 6 giugno del 1944, in un’Italia ancora occupata, a Roma nasceva l’Anpi, quale associazione costituita da ex combattenti antifascisti. Già allora, mentre ancora si combatteva e si moriva, l’idea dell’associazione era quella di riunire chi aveva preso parte alla Resistenza, ossia chi aveva difeso, col sangue, quei diritti che oggi chiamiamo costituzionali, ma che allora non potevano ancora avere quel nome.

Oggi, a distanza di 77 anni, quei valori sono sempre più che mai attuali ed occorre vigilare in maniera costante per la loro difesa, in quanto mai conquistati per sempre. Di ciò ne è prova quanto sta accadendo non troppo lontano dal nostro Paese. Quei valori, ossia i valori della Resistenza, non appartengono ad uno schieramento politico, ma a tutte le donne ed a tutti gli uomini che credono nella democrazia, nella pace, nella libertà.

“Ecco perché sabato 5 giugno – sottolineano dall’Anpi- saremo nella piazza di Lugo per ricordare i nostri valori e per non far dimenticare il sacrificio di tanti, senza i quali oggi non potremmo vivere nella libertà. La Resistenza non va solamente ricordata come evento storico. I valori che spinsero donne e uomini (anche molto giovani) a sacrificare la propria vita per un fine di pace e democrazia devono essere i medesimi che oggi ci spingono a difendere la Costituzione e i diritti lì sanciti”.