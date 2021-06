Alecs Bianchi (Rete Civica): amareggiati che Sgarbi abbia deciso una sorta di desistenza rispetto al candidato del Pd

Rete Civica che a Ravenna sostiene la candidata della Pigna Verlicchi prende atto della scelta di Sgarbi di non schierarsi contro de Pascale, rammaricandosi di questa decisione che definisce come “desistenza”.

“Leggiamo con stupore le dichiarazioni di Dario di Francesco nel posizionamento politico di Rinascimento a Ravenna. Nello scorso mese di aprile, Rete Civica e Rinascimento hanno sottoscritto un patto politico per condividere e proporre candidature civiche nelle elezioni amministrative in tutta l’Emilia-Romagna. Nell’accordo, presente anche Ravenna, non si era mai fatto cenno ad accordi di desistenza con il PD legati a fattori completamente estranei alla politica del centrodestra. Rete Civica a livello regionale non ha mai ritenuto che un pur doveroso rispetto dell’avversario politico potesse influire nella determinazione di contrastare quel potere egemone rappresentato dal PD quando al potere da decenni. Siamo sorpresi e amareggiati che un politico di così grande esperienza e capacità come l’On. Sgarbi abbia deciso, di fatto, di appoggiare il candidato del partito democratico attraverso una sorta di desistenza in piena campagna elettorale. Siamo certi invece che anche a Ravenna sia necessario quel cambiamento (Rinascimento) dopo oltre 70 anni di governo della sinistra. Ribadiamo il nostro appoggio e sostegno alla candidata a Sindaco Veronica Verlicchi e alle liste a lei collegate.” Così una nota di Alecs Bianchi Presidente di Rete Civica Progetto Emilia-Romagna.