Russi. Consigliere Flamigni (Lega) chiede il ripristino dell’autoambulanza sul territorio 24 ore su 24

Durante l’ultima seduta di Consiglio Comunale tenutasi giovedì 3 a Russi, il Consigliere Comunale Andrea Flamigni (Gruppo “Lega per Russi”) ha presentato all’attenzione del Sindaco e della Giunta un interpellanza inerente la tutela dei cittadini.

“La salute è un diritto sancito dalla Costituzione – esordisce Andrea Flamigni ex Candidato a Sindaco alle Comunali del 2019 – e deve essere tutelata anche a livello locale. Fino a pochi mesi fa sul territorio russiano – prosegue Flamigni – era presente 24 ore su 24 l’autoambulanza del 118. Avere un presidio costante del 118 per la cittadinanza è fonte di sicurezza in quanto è risaputo che in caso di arresto cardiaco un intervento tempestivo può fare la differenza nell’esito dell’intervento stesso.”