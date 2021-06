Bucci (La Pigna): “Turismo: il biglietto unico per l’ingresso ai monumenti per noi è una priorità”

Maurizio Bucci Presidente della Lista civica La Pigna interviene sui temi del turismo e in particolare sul cosiddetto “biglietto unico” per l’accesso ai monumenti che coinvolge anche i beni gestiti dall’Opera di Religione di Ravenna e Cervia. “Comprendo, è un tema scomodo. Del resto da decenni ogni ente fa “parrocchia” a sé. L amministrazione comunale gestisce parte del suo patrimonio, il Mibac altri, e l’Opera di Religione cinque di quelli rientranti nei monumenti tutelati dall’Unesco. – dichiara Bucci – Lo ripetiamo: il biglietto unico è una priorità. Il problema, sollevato da più parti, è dato dalla mancata volontà dell’Ente religioso di trovare una soluzione. La difficile gestione delle biglietterie, un costo troppo elevato del biglietto, ma il problema, detto in parole povere, è che il turista viene a Ravenna per il patrimonio gestito dall’Opera di Religione. Perché allora condividere la ‘torta’ con altri soggetti? Questa posizione, seppur accettabile in passato, penso non possa più essere attuale.”

“Le sfide oggi si giocano per competitività e offerta complessiva, Per questo il biglietto unico, che possa anche comprendere transfert e collegamenti oltre ai monumenti della Curia, diventa una priorità. Vale la pena inoltre ricordare le finalità dei Patti Lateranensi stipulati tra Stato e Chiesa nel 1929, ma in modo particolare quanto ratificato con la legge del 25 marzo 1985. In essa all’art. 12 si legge: «La Santa Sede e la Repubblica Italiana… concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche». La gestione del biglietto unico, così come altre azioni, rientrano perfettamente in tale accordo, ed ora diventa pertanto una necessità, quella di promuovere e valorizzare insieme alla Amministrazione pubblica il patrimonio ecclesiastico” conclude Maurizio Bucci, Presidente della Lista civica La Pigna.