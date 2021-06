Incrocio pericoloso a Milano Marittima, interpellanza della Lega per mettere dissuasori di velocità

I consiglieri comunali della Lega a Cervia hanno presentato un’interpellanza chiedendo a sindaco e assessore competente, di mettere più in in sicurezza l’incrocio tra la III Traversa di Milano Marittima e il Viale 2 Giugno, dopo che le modifiche alla viabilità intervenute su questi tratti stradali.

“Abbiamo notato che in pratica, i conducenti dei veicoli a motore fanno estremamente fatica ad individuare l’incrocio stesso – spiegano i consiglieri nel documento -. E’ nota la recente tragedia relativa all’incidente mortale di circa un mese fa ed in particolare molti residenti e turisti ci hanno fatto presente che in quell’area la velocità è sempre sostenuta. A nostro modesto parere vi sarebbe la necessità di collocare almeno alcuni lampeggianti in prossimità di tale crocevia e/o adeguati dissuasori di velocità nel/nei tratto/i stradale/i interessato/i”.