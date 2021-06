Ravenna. Banchetto e breve conferenza stampa di Forza Italia in piazza XX settembre

Un banchetto di Forza Italia con raccolta firme sarà installato domani, sabato 12 giugno, in piazza XX settembre (già Aquila) dalle 10.30 alle 13.30 per la campagna nazionale del movimento azzurro dedicata alla riforma del fisco e intitolata “meno tasse più crescita”. Alle 11.30 si svolgerà una breve conferenza stampa in cui verranno illustrati i temi della campagna.

Saranno presenti Bruno Fantinelli coordinatore provinciale FI, Alberto Ancarani Capogruppo FI, Fabrizio Dore coordinatore regionale Forza Italia Giovani e altri dirigenti azzurri.