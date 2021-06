Veronica Verlicchi (La Pigna): nella mia Giunta “un Assessore dedicato al Forese e ai Lidi”

Veronica Verlicchi candidata Sindaco della Pigna alle amministrative di Ravenna propone un Assessorato dedicato al Forese e ai Lidi: “Una figura con pieni poteri che non solo dovrà intervenire per risolvere tutte le problematiche che da decenni affliggono queste zone del nostro Comune. L’Assessore al Forese ed ai Lidi dovrà occuparsi anche della valorizzazione degli stessi, agendo in maniera trasversale sugli altri Assessorati così da rendere snella e veloce la capacità di risposta alle esigenze di questi nostri territori.” Secondo Verlicchi è “una vera e propria innovazione amministrativa, che supererà sin da subito le penalizzazioni e l’abbandono di queste zone. L’Assessore con delega al Forese e ai Lidi, diventa uno dei principali amministratori della Giunta e rappresenta un punto di riferimento diretto dei ravennati residenti, delle associazioni e delle imprese di questi importantissimi territori del Comune di Ravenna.”

“Ravenna città unica” è titolo del programma di governo dell’alleanza civica che sostiene la candidatura di Veronica Verlicchi: “Ravenna città unica nel suo genere ma anche unica nel suo territorio. Niente più frazioni di serie B.”