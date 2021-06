Proseguono gli eventi della Movimentazione Civica di de Pascale: il 15 Giugno a Punta Marina si parla di salute

Proseguono gli eventi di ‘Movimentazione Civica’, il progetto al centro della campagna elettorale di Michele de Pascale (centro sinistra), che si snoda in un percorso di ascolto e confronto con la comunità attraverso tavoli di discussione in presenza e online.

Prossimo appuntamento il 15 Giugno alle ore 20.30 al Pirata Beach di Punta Marina per parlare di “La salute al centro: ospedale, organizzazione dei reparti, pronto soccorso, facoltà di medicina, telemedicina“. Insieme a Michele de Pascale ci saranno: Francesca Bravi – Direttrice Presidio ospedaliero di Ravenna, Federico Zanzi – responsabile chirurgia d’urgenza presidio ospedaliero di Ravenna, delegato CISL ambito di Ravenna, Mario Pretolani – Presidente associazione volontari Istituto Oncologico Romagnolo, Petia di Lorenzo – Vicepresidente Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Ravenna e Stefano Falcinelli – Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ambito di Ravenna.

Bisogna iscriversi per partecipare in modalità online sul sito (i posti in presenza sono già stati tutti prenotati): micheledepascale.it/movimentazione-civica/