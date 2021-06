Filippo Donati (Viva Ravenna): “il centro storico è abbandonato a se stesso dall’amministrazione della città”

Filippo Donati candidato Sindaco appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia comincia a fare sul serio. E attacca l’amministrazione di centrosinistra a testa bassa. Il tema è quello del centro storico. L’occasione è una intervista rilasciata da Mauro Tagiuri storico commerciante del centro oltre che Presidente di Confesercenti Ravenna, che parla di decadenza. Donati va ben oltre la decadenza e commenta così sulla sua pagina Facebook. “Sono anni che il centro storico della nostra Ravenna è abbandonato a se stesso dall’amministrazione della città… – scrive Donati – poche idee si traducono in poche scelte e quelle poche si sono rivelate fallimentari… (mi viene in mente la pavimentazione delle vie Cavour, Mazzini e Diaz), c’è un gap culturale del quale nessuno vuole parlare e chi lo fa lo fa sorridendo maliziosamente, quasi a sminuire che la tendenza alla lotta antipadronale ancora nascosta nel dna di chi amministra questa città da troppo tempo li abbia sempre deviati nelle scelte fatte. Nella testa di qualcuno il commerciante è ricco, quasi sicuramente un evasore, uno sfruttatore, un piagnone che si lamenta sempre ed i suoi collaboratori, commesse e commessi, una pletora di viziati insofferenti a tutto.”

“Qui serve un patto con le aziende, serve ragionare sul fuso orario che ci si vuole dare in città, se la città tornerà ad assumere un ritmo di frequentazione turistica importante allora bisognerà ragionare su giorni ed orari di apertura, su arredo urbano, su possibilità di parcheggio sia per chi ci lavora in centro che per chi ci vorrà venire a fare una passeggiata e magari anche lo shopping. Sul sistema dei collegamenti, assenti ad oggi, costituito da navette veloci, rapide e frequenti, necessariamente elettriche. – dice Donati – Serve un centro storico che faccia parlare di sé, che attiri visitatori anche da altre città limitrofe, che piaccia e seduca i turisti che lo attraversano nel visitare i siti musivi ed in questo una amministrazione pubblica può fare molto. Covid ha e sta modificando le nostre abitudini di consumo e di fruizione e bisogna essere all’altezza della situazione, bisogna essere pronti ad ascoltare operatori e categorie, bisogna essere pronti a scelte coraggiose, innovative, di rottura. Come si può pensare che a risolvere queste difficoltà siano gli stessi che hanno governato fino ad oggi e che di queste difficoltà fanno finta di preoccuparsi solamente in campagna elettorale?! – attacca Donati – Prima di questo ultimo mese lo avete mai visto un assessore o il Sindaco in giro per la città a parlare con gli operatori?!”

“Serve rimodellare non solo il commercio del centro storico ma anche dei quartieri, delle nostre campagne, riconoscendo ai negozi di vicinato quell’importanza sociale troppo spesso trascurata. Servono incentivi per i giovani che vogliono intraprendere questa strada, servono anche sostegni per favorire i ricambi generazionali e servono politiche premianti per chi vuole mettersi insieme, magari creando piccoli gruppi di imprese per affrontare meglio il mercato” conclude Filippo Donati con la nota firmata Viva Ravenna, la sua lista.