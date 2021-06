Cervia, Sindaco e Giunta incontrano gli iscritti Pd in una serie di appuntamenti nei circoli

Grazie alla zona bianca e alle riaperture, ripartono anche le attività del Partito Democratico a Cervia. Nelle prossime settimane sono stati organizzati otto incontri nei vari circoli del territorio in cui saranno presenti la Giunta e il Sindaco Massimo Medri, insieme agli eletti del PD in Consiglio comunale, con lo scopo di fare il punto della situazione sul programma svolto fin qui e sui progetti futuri. “L’obiettivo di questi incontri è soprattutto quello di dare la possibilità di avanzare proposte da parte di iscritti ed elettori. – si legge nella nota Pd – Dopo un anno e mezzo di pandemia in cui ci siamo trovati a fare riunioni online, finalmente si ritorna in presenza e il Partito Democratico non vede l’ora di rivedere i propri iscritti ed elettori e tornare a dibattere, ovviamente rispettando tutte le misure anti-covid.”

Ecco le date e luoghi in cui avverranno gli incontri (sempre alle ore 20.45).

Cervia Centro e Milano Marittima: 17 giugno presso circolo PD, Via delle Rose 33. Castiglione di Cervia: 21 giugno presso Arena Palma d’Oro circolo “Tre Martiri”, P.zza Tre Martiri 23. Montaletto/Villa Inferno: 23 giugno presso Centro Airone, Via Beneficio Secondo Tronco. Savio: 5 luglio presso circolo PD, Via Romea Sud 684. Malva Nord: 7 luglio presso circolo PD, Via delle Rose 33. Cannuzzo: 12 luglio presso circolo PD, Via Salara 95. Pinarella/Tagliata: 14 luglio presso circolo PD, Via Fienilone 37. Pisignano: 21 luglio presso circolo PD, Via Crociarone 22.