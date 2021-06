In Romagna arrivano 67 nuovi operatori della Polizia di Stato. Lo annuncia il sottosegretario Molteni a Morrone

“Il Piano per il potenziamento estivo dei servizi di vigilanza prevede l’arrivo in Romagna di 67 operatori della Polizia di Stato suddivisi in due ambiti: 61 per quanto riguarda la competenza generale (5 in provincia di Forlì-Cesena, 10 in provincia di Ravenna e 46 in provincia di Rimini), 6 operatori della Polizia ferroviaria destinati allo scalo di Riccione”. Ne dà notizia il parlamentare della Lega Jacopo Morrone che ha ringraziato il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni a cui ha rivolto l’invito di una prossima visita in Romagna.