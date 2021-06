Progetto Masterplan. PD Lugo: “Soddisfatti, è base per importanti investimenti di riqualificazione”

Il Partito Democratico di Lugo “esprime soddisfazione e sottolinea l’impegno portato avanti dall’amministrazione a favore della riqualificazione urbana. Nell’ultimo consiglio infatti, si è previsto l’affidamento di un progetto di masterplan per la rigenerazione urbana che possa mettere le base per importanti investimenti di riqualificazione. Si tratta di un documento di programmazione e di pianificazione a lunga gittata, che ricopre un ruolo importante nel progettare la forma futura dell’ambiente urbano. Possiamo considerare il master plan come un piano di indirizzo strategico relativo alla programmazione degli interventi di rigenerazione urbana. È uno strumento caratterizzato da percorsi partecipativi orientati a raccogliere le varie sensibilità della città e dei soggetti interessati”.

“Il masterplan consentirà di intercettare un maggior numero di opportunità per il ns territorio – spiega il consigliere PD Pagani Riccardo – perché consentirà un più facile accesso ai bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei. Vi sono bandi –continua il consigliere- dove per potersi candidare e dunque accedere ai fondi stanziati, è necessario preventivamente avere un progetto dettagliato e puntuale da finanziare. Avere a disposizione questi strumenti permetterà al ns Comune di poter partecipare a molte gare per la rigenerazione urbana che verranno aperte nei prossimi mesi.”

“Tra i progetti che possono ricadere in questa logica, si può certamente citare quello che negli ultimi giorni ha suscitato sicuramente grande entusiasmo tra la cittadinanza, ovvero la realizzazione del nuovo Auditorium presso l’ex Enal, annunciato dal Sindaco Ranalli in conferenza stampa ed in Consiglio Comunale. Questo progetto, che vedrà la realizzazione di una sala che possa contenere tra le 250 e le 300 persone, ricade proprio tra quei piani di rigenerazione urbana che tramite un percorso partecipativo di recupero del patrimonio comunale restituirà ai cittadini un luogo accogliente in cui si potranno ospitare eventi, concerti e spettacoli. Una nuova opportunità di rilancio della socialità perduta in questo anno e mezzo di pandemia”ananzano dal Pd.

“Nei prossimi mesi – afferma il Segretario del PD lughese Gianmarco Rossato– il ns paese avrà a disposizione risorse economiche impensabili fino ad un anno fa. Anche grazie al lavoro del Partito Democratico nazionale, tramite il PNRR potranno essere fatte quelle riforme e quegli investimenti di cui il paese ha bisogno. Non possiamo permetterci di non essere pronti per le prossime sfide ed il primo passo è quello di individuare come priorità la rigenerazione del nostro patrimonio immobiliare.”

‘’Il lavoro avviato oggi sarà fondamentale per lo sviluppo e il rinnovamento del nostro territorio – Continua il segretario del PD- e risponde ad una precisa volontà politica e amministrativa. L’obiettivo è costruire comunità più belle, accoglienti e capaci di offrire luoghi per la socializzazione e la condivisione’’