Polo energetico in Adriatico e trasporto gratuito per under 19. Ravenna Coraggiosa: “Due ottime notizie per la città”

“Due notizie “green” in poche ore portano a terra le nostre battaglie e nostri impegni: sono scelte coraggiose verso la rivoluzione verde” così Ravenna Coraggiosa commenta in primo luogo la votazione del Maxiemendamento al Decreto sul “fondone” che prevede risorse per realizzare a Ravenna un distretto marino integrato con la riconversione di piattaforme petrolifere e del gas: si tratta, in particolare, di 20 milioni di euro per il 2022 e 25 milioni di euro l’anno per il 2023 e il 2024, che consentiranno la costituzione di un polo energetico in Adriatico, con piattaforme offshore di eolico e fotovoltaico galleggiante per la produzione di energia elettrica e la generazione di idrogeno “verde”.

In secondo luogo la mobilità e i percorsi casa-scuola, “registriamo come – oltre alla conferma per l’anno scolastico 2021-2022 dell’abbonamento gratuito ai ragazzi che frequentano le primarie e secondarie di primo grado, sempre residenti in regione – si aggiunge da settembre 2021 anche l’iniziativa di gratuità del trasporto pubblico per gli emiliano-romagnoli under 19 iscritti alla scuola secondaria di secondo grado” spiegano da Ravenna Coraggiosa.

Ravenna Coraggiosa ringrazia il Senatore Vasco Errani e la Vicepresidente della Regione, Elly Schlein, che hanno lavorato affinché questi importanti provvedimenti arrivassero all’approvazione.