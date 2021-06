Silvia Piccinini (M5S): a Ravenna andiamo avanti con Maiolini e persone “capaci e competenti” del territorio, non possiamo stare fermi

Il team Silvia Piccinini, consigliera regionale pentastellata, e Marco Maiolini, consigliere comunale a Ravenna del Gruppo misto ma da sempre portabandiera delle battaglie a Cinque Stelle sul territorio, va avanti per la sua strada, sicuro che si tratti della strada giusta. Malgrado l’altolà dei giorni scorsi dei facilitatori nazionali Lanzi e Croatti che avevano detto di puntare su Igor Gallonetto come referente del movimento a Ravenna. Peccato che Gallonetto sia scomparso dai radar dopo le elezioni regionali del 2020 ed è difficile ricondurre a lui qualsiasi iniziativa grillina a Ravenna negli ultimi tempi. Maiolini e Piccinini invece stanno costruendo da mesi varie iniziative sui temi del movimento – in particolare sull’ambiente e l’energia, sul porto, sul bonus edilizia del 110% – e in vista delle prossime amministrative stanno tessendo un dialogo con la maggioranza di centrosinistra del Sindaco Michele de Pascale e con le forze progressiste, che punta a portare i pentastellati nella coalizione di governo della città. Come a Faenza. O come stanno cercando di fare nella stessa Bologna. Con la benedizione di Giuseppe Conte e in sintonia con le linee del secondo governo da lui presieduto, sull’asse M5S-Pd-LeU.

Il tema diventa centrale nella conferenza stampa di oggi 18 giugno per la presentazione dell’iniziativa ambientalista del M5S #iosonoplasticfree del 23 giugno prossimo al mercato settimanale di Piazza Sighinolfi a Ravenna. Lo è perché la storia recente del movimento a Ravenna è una storia di divisioni e frammentazioni, che già nel 2016 portarono alla clamorosa bocciatura della lista a Cinque Stelle a Ravenna. Così nacque CambieRà. E così i grillini sono rimasti per cinque anni senza rappresentanti ufficiali e quasi senza voce. Quasi, perché almeno qualche volta si è sentita la voce di Marco Maiolini, che se pure nel Gruppo misto ha portato avanti i temi del movimento. E da ultimo ha lavorato in squadra con Silvia Piccinini e altri esponenti grillini per non arrivare impreparati alle amministrative 2021. E per non ripetere la frittata del 2016.

“Non stiamo facendo nulla di strano qui a Ravenna. – dice con pacatezza e senza fare polemiche la consigliera regionale Silvia Piccinini – Il movimento in questi anni non si è strutturato e questo deficit organizzativo lo abbiamo pagato e lo stiamo pagando sui territori. Adesso con la guida di Giuseppe Conte ci stiamo ponendo il problema della struttura e dell’organizzazione, ma ci vorrà tempo, anche perché il vertice nazionale stesso del movimento non è ancora strutturato. Noi non abbiamo al momento degli interlocutori con cui parlare della situazione locale. Il comunicato di Lanzi e Croatti dei giorni scorsi è frutto di questo quadro, oltre che di elementi di incomprensione e scarsa conoscenza di quello che avviene qui. Non ho ancora avuto contatti con loro, ma penso che presto li potremo avere e ci chiariremo. Così come ci aspettiamo di avere un interlocuzione chiara con i vertici nazionali: con qualcuno che si assuma delle responsabilità e faccia delle scelte. Siamo in questa fase di transizione. Nel frattempo le città vanno al voto e noi non possiamo rimanere fermi, per questo a Ravenna io mi sono mossa avendo come referenti le persone come Marco Maiolini, o come altri che vedo qui, che sul territorio portano avanti le battaglie del movimento. Non portiamo avanti le persone ma i nostri temi.”

“Personalmente non conosco Igor Gallonetto. Non mi ha mai contattata, non ci siamo mai sentiti. Mentre invece come sapete – continua Piccinini – sono mesi che sto lavorando con Maiolini e con altri qui a Ravenna per costruire delle iniziative come quella sul superbonus del 110% o come quelle sulle comunità energetiche – i temi dell’energia sono molto importanti a Ravenna e stiamo facendo passi in avanti nel confronto con il Sindaco e con le altre forze progressiste – o come questa plastic free che faremo il 23 giugno al mercato. Io considero che a Ravenna ci siano le condizioni e le sensibilità per costruire un’alleanza con la maggioranza che governa la città e con le forze progressiste e ci stiamo muovendo da mesi per un dialogo aperto in questa prospettiva, a partire dai temi che sono cari al movimento. D’altra parte questa è la linea che stiamo seguendo anche a Bologna e che mi risulta sia quella indicata a livello nazionale. Non credo che nessuno voglia bloccare questo dialogo e questa prospettiva. Il comunicato di Lanzi e Croatti – ripeto – è solo frutto di un difetto di conoscenza di ciò che accade. Noi stiamo semplicemente lavorando con le persone capaci e competenti che sono sul territorio – conclude la consigliera regionale – per fare in modo che il M5S arrivi preparato all’appuntamento con le amministrative di Ravenna a ottobre.”

L’INIZIATIVA PLASTIC FREE DEL 23 GIUGNO

Come si diceva la conferenza stampa è stata convocata per presentare l’iniziativa #iosonoplasticfree che si terrà mercoledì 23 giugno dalle 8.30 alle 13 al mercato di Piazza Sighinolfi a Ravenna dove, sul lato che dà su Viale Berlinguer, ci sarà un banchetto dei Cinque Stelle: chiunque si presenterà con cinque bottiglie di plastica vuote riceverà in omaggio una bottiglia di vetro griffata Cinque Stelle. “È una iniziativa dal valore simbolico – dice sempre Piccinini – e per combattere contro la cultura dell’usa e getta e dello spreco. Si stima che il 95% dei rifiuti che si trovano nei mari siano oggi rappresentati da plastiche, quasi tutte trasportate dai fiumi, costituite da bottiglie, piatti, bicchieri e altri involucri lasciati nell’ambiente. Queste plastiche finiscono nei pesci e nella catena alimentare al punto che ogni persona ingerisce almeno 50 mila particelle di microplastica ogni anno.”

Quale sia il danno per la salute e per l’ambiente è immaginabile. Per questo il M5S in tutte le sedi dal Parlamento Europeo a quello italiano, dal Consiglio regionale a Palazzo Merlato (in particolare attraverso Marco Maiolini) ha condotto e sta conducendo battaglie plastic free a partire dalla prevenzione nell’uso e nel rilascio delle plastiche, per arrivare alla riconversione del packaging e della produzione con l’uso di materiali sostenibili, fino alla diffusione di erogatori di acqua e borracce negli uffici pubblici e nelle scuole per evitare di usare in modo dissennato (usa e getta) le bottiglie di plastica. “Ogni minuto nel mondo si usa un milione di bottiglie di plastica – ha precisato Piccinini – e nel 2050 si stima che potrebbe esserci più plastica che pesce nei nostri mari.”

Marco Maiolini ha ricordato le battaglie svolte a Ravenna in Consiglio comunale, dove ha trovato – dice – una forte sensibilità plastic free. In Comune sono quasi sparite le bottiglie di plastica, tranne in alcuni casi, e si sono introdotti i bicchieri biodegradabili. Da ultimo ha parlato di una iniziativa lanciata nelle tre mense del Porto di Ravenna, dove si consumano in media 600 bottiglie di plastica al giorno: l’obiettivo è di sostituirle con erogatori d’acqua facendo un piccolo passo avanti verso la sostenibilità.