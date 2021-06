La Pigna e le liste alleate presentano il “tridente” per il futuro governo della città: Verlicchi, Bucci, Recine. A Bucci turismo e porto

L’Alleanza Civica La Pigna per la rinascita di Ravenna (cioè La Pigna e le liste collegate) che propongono Sindaco Veronica Verlicchi, parlano già di Giunta Verlicchi come se avessero in tasca la vittoria (nel 2016 la lista ottenne il 5,59% dei voti). Nell’ipotesi che La Pigna possa vincere ecco già pronti due assessori: Maurizio Bucci al turismo e al porto e Ramiro Recine al commercio e al centro storico.

“Per attuare il programma di stimolo alla ripresa economica di Ravenna, il Sindaco Veronica Verlicchi affiderà le deleghe a persone di provata competenza ed esperienza. Cosa alla quale i 60 anni di regime Pd ci hanno disabituato. Siamo perfettamente consci che dopo i disastri economici legati alla pandemia, il Comune di Ravenna debba assumere un ruolo di primo piano per la ripresa e lo sviluppo delle aziende e dell’occupazione. – si legge in una nota della Pigna – Negli anni anche recenti, sono numerose purtroppo le aziende che hanno chiuso i battenti e con esse tantissimi ravennati hanno perso il lavoro. Con tutte le conseguenze immaginabili. Di tutto questo al sindaco uscente Michele de Pascale non interessa nulla: troppo intento a conservare gli incarichi del “poltronificio” ai membri del PD e ai cespugli alleati, non ha messo in campo azioni decisive per il sostegno al nostro tessuto economico e ai lavoratori ravennati. Ravenna necessità di un’amministrazione concentrata sulle sue necessità. Ecco allora che nella Giunta Verlicchi, ci sarà Ramiro Recine con delega al Centro storico, Artigianato e Commercio. E ancora: Maurizio Bucci avrà la delega al Turismo e al Porto. Senza dimenticare gli altri asset della nostra città come i Lidi ed il Forese che avranno un Assessore dedicato.”