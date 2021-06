Ravenna, Filippo Donati non ha fretta di presentare programmi e candidati ma promette “vi stupiremo”. Alberto Ancarani lo attacca

A distanza di diverse settimane dalla sua investitura come candidato Sindaco di Ravenna da parte di Lega e Fratelli d’Italia, Filippo Donati non ha ancora scoperto le sue carte. Si sa solo che si presenterà al voto con una sua lista “Viva Ravenna” e che dovrebbe essere appoggiato anche da un’altra lista civica (lo ha dichiarato lui stesso). Tranne pochi interventi su Facebook, il pensiero e l’azione di Filippo Donati restano molto “coperti”. Il programma e i candidati per ora non ci sono. Né si sa ancora, per esempio, se Forza Italia alla fine lo appoggerà in virtù degli accordi che via via i partiti del centrodestra stringono a livello nazionale. Leggendo su Facebook parrebbe proprio che Alberto Ancarani (FI) non ne abbia la benché minima intenzione. Ecco cosa ha postato da ultimo sulla sua pagina: “Leggo che il presunto candidato dei sovranisti ravennati dopo aver saltato tutte le liane che la giungla della politica locale potesse prevedere accusa il resto del mondo di funambolismo. Lo dico senza girarci attorno: ci vuole proprio la faccia come il culo.” Non è proprio una dichiarazione di pace.

Il fatto che le carte rimangano così coperte, deve avere sconcertato o posto qualche interrogativo agli stessi sostenitori, perché Filippo Donati si è sentito in dovere di scrivere ieri un lungo post Facebook per puntualizzare alcune cose… e dire cosa bolle in pentola. Ma ecco i passaggi cruciali del post Facebook di Filippo Donati.

“Cosa bolle in pentola”. Me lo state chiedendo in tanti, “quando presenti il tuo programma?!” e “Chi saranno i candidati di VIVA RAVENNA?!” È giusto che si sappia, dico ai nostri simpatizzanti e sostenitori che non ci troverete nell’arena della polemica politica in questa prima fase di avvicinamento alla data delle elezioni, – dice Donati – in queste ultime settimane ci hanno abituati al dibattito che si infiamma, alla febbre che si alza giorno per giorno, allo spettacolo della rincorsa in tutti gli angoli possibili dell’elettorato – tutta fatta di presenza dovunque e sorrisi compiacenti, e non di concretezza e programmi, non di confronto ma semmai di attacchi datati e di calunnie, quando non c’è altro – ma noi non ci mettiamo a correre, non temiamo affatto di essere e manifestarci diversi, appunto l’alternativa. Noi non lavoriamo per lo spettacolo della polemica e dell’attacco… Noi lavoriamo per la città: non per la frenetica ricerca di consensi fin da adesso, per il timore di perderne sempre più. I nostri programmi e progetti sono in fase di preparazione e messa a punto, i nostri candidati che presenteremo uno per uno (non il gruppo dei Cavalieri mascherinati… quanto sono vecchie queste formule….), parleranno per noi, e il confronto avverrà sulla concretezza dell’alternativa, non sulle ragnatele dell’ideologia e delle vecchie formule che venticelli e correnti non hanno mai spazzato via.”

“Lavoriamo per Ravenna e per i ravennati, per le loro reali esigenze e non per calzare su di loro dall’alto (come se dovesse essere il piede ad adattarsi alla scarpa e non viceversa) forme di governo artificiose perché pensate per il bene dei partiti e delle alleanze, ma non a partire dai bisogni dei cittadini, della loro delusione per le mancate occasioni della città, del loro desiderio (frustrato) di vedere esprimere tutta la loro potenzialità di lavoro e capacità, del loro desiderio di vedere concretizzarsi un’alternativa. Lavoriamo a programmi importanti e molto concreti, molto fattibili, molto seri. Non siamo ansiosi di stupirvi fin da subito; ma vi stupiremo. Continuate ad osservare la scena politica, che sta dando spettacolo di funambolismi senza contenuto, giudicate il contenuto, e giudicherete i nostri programmi” conclude Filippo Donati.