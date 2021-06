Il Prefetto di Ravenna Caterino parteciperà al prossimo consiglio comunale di Cervia. Il ringraziamento di Medri

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri e il Presidente del Consiglio comunale Gianni Grandu ringraziano vivamente il Prefetto di Ravenna, Dott. Enrico Caterino, per aver risposto positivamente alla richiesta del Consiglio Comunale e dell’Amministrazione e di aver confermato la sua presenza al prossimo Consiglio Comunale straordinario, che si svolgerà in data 24 giugno.

“Un confronto costante, quello tra Prefettura e Comune, che continua all’insegna della massima collaborazione. Per questo ringraziamo nuovamente il Prefetto, sarà un momento di confronto e partecipazione positivo con la nostra città” affermano Medri e Grandu in una nota stampa diffusa in data odierna.