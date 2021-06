Liberati dalla Plastica #iosonoplasticfree: i cinque stelle Piccinini e Maiolini soddisfatti dell’iniziativa al mercato di Ravenna

“L’iniziativa Liberati dalla Platica – #iosonoplasticfree è stata un successo di cui siamo molto soddisfatti”, è quanto dichiarano Silvia Piccinini, consigliera regionale del M5S e Marco Maiolini, consigliere comunale di Ravenna al termine dell’eco-banchetto tenutosi questa mattina 23 giugno al mercato settimanale di Ravenna. “Lo scopo dell’iniziativa era quello di sensibilizzare i cittadini sul grave problema dell’inquinamento da plastiche e microplastiche, che costituiscono circa il 95% dei rifiuti presenti nei nostri mari. Il messaggio che volevamo dare è quello che ognuno, nel quotidiano, può fare la propria parte per tutelare l’ambiente e salvare il nostro Pianeta” proseguono Maiolini e Piccinini.

“L’iniziativa ci ha inoltre permesso di incontrare finalmente in presenza gli attivisti del M5S dopo un lungo periodo di stop causato dalla pandemia. È stato un vero piacere tornare a dialogare con loro e condividere idee e proposte sul futuro della nostra città”, continua Maiolini, “l’impegno per l’ambiente è stato una costante del mio mandato in Comune: sin dal primo momento mi sono attivato per fare di Ravenna una città più sostenibile e con meno plastica, in linea con gli obiettivi nazionali della Transizione Ecologica fortemente voluta dal M5S. Proprio in questi giorni ho depositato una mozione per impegnare il Comune a sostituire le auto più inquinati di sua proprietà con veicoli elettrici ad emissioni zero, lavorando in sinergia con la consigliera Piccinini che è riuscita a far destinare all’interno del bilancio regionale 4,5 milioni di euro per il rinnovo del parco auto delle amministrazioni comunali”.

Gli attivisti pentastellati hanno riempito diversi sacchi di bottiglie di plastica, offrendo in cambio ai cittadini bottiglie in vetro.