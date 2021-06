Question time di Ancisi (LpRa) al sindaco di Ravenna su mala assistenza in case famiglia e su responsabilità del Comune

Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, prende spunto dall’operazione – resa nota ieri 22 giugno – dell’Ispettorato del lavoro di Ravenna che ha scoperto in case famiglia “alcuni lavoratori che prestavano attività di assistenza agli anziani, sprovvisti di ogni contratto di lavoro. Nel corso delle verifiche, che hanno interessato gli anni dal 2018 al 2021, gli ispettori hanno accertato che su decine di posizioni lavorative, la metà era completamente sconosciuta al Centro per l’Impiego, all’INPS ed all’INAIL.” In due casi mancavano le coperture previdenziali, mentre i lavoratori in nero venivano occupati anche in turni di notte e i datori di lavoro non li avevano sottoposti nemmeno alle visite mediche di idoneità al lavoro notturno. Anche parte dei lavoratori regolari con il contratto non avevano fatto le visite mediche per la idoneità a svolgere il lavoro nei turni notturni. Gli ispettori hanno anche accertato che alcuni lavoratori prendevano lo stipendio fuori busta e che parte dei lavoratori lavoravano per 7 giorni su 7 senza riposi e superando.

“Il regolamento comunale sulle Case Famiglia è stato sempre fortemente contestato da Lista per Ravenna a più riprese, – dice Ancisi nella sua nota – anche nell’ultima versione approvata dal Consiglio comunale il 4 giugno 2019, in quanto largamente inefficace a garantire la regolarità e la qualità del servizio di tutte le Case Famiglia e flebile riguardo alla vigilanza. Tuttavia, esso impone comunque all’art. 6 “per il personale impiegato, il rispetto delle norme contrattuali, assicurative e previdenziali conformi alle leggi in vigore, nonché l’applicazione della normativa d’igiene e sicurezza del lavoro. […] chi intende avviare l’attività di gestione di Casa Famiglia deve specificare il nominativo del coordinatore, il numero e le qualifiche del personale che opera nella Casa Famiglia stessa, che deve essere in possesso del requisiti e delle caratteristiche sotto indicate”. Tali caratteristiche sono il possesso di un titolo di ADB, OTA o OSS, oppure almeno la documentazione di un’esperienza biennale, o annuale se comprensiva di un attestato di formazione, in attività socio-assistenziali o socio-sanitarie. Per tutto il personale deve essere documentato, in caso di sopralluogo, un percorso formativo continuo di almeno otto ore annue ed un altro in materia di sicurezza. L’art. 8 dispone che “Le Case famiglia verranno sottoposte a vigilanza senza preavviso e senza limiti di orario. […] Per ciascuna […] verrà assicurato comunque di norma almeno un controllo ogni due anni. La valutazione dovrà riguarda […] verifica delle condizioni […] di personale. […] L’accertamento di comprovate carenze, che possono pregiudicare la sicurezza degli ospiti, comporta la sospensione dell’attività. […] In caso di gravi e ripetute inadempienze, l’Amministrazione può disporre, con appositi atti, la chiusura della casa famiglia”, nel qual caso “i servizi comunali, in collaborazione con l’AUSL, supportano i familiari nell’individuazione di soluzioni alternative”.

“Lista per Ravenna ha denunciato – afferma Ancisi – almeno sei casi di Case Famiglia finite sotto procedimento giudiziario con l’accusa di reati per malagestione, di cui l’ultimo l’11 giugno 2019 a seguito di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dei dipendenti impiegati in due case famiglia, tra cui una di Mezzano, concluso con severe condanne penali nel 25 novembre 2020″ e chiede ora al Sindaco “come può essere successo che, negli anni tra il 2018 e il 2021, il Comune di Ravenna non si sia accorto di tante clamorose inadempienze gestionali in svariate case famiglia, se non forse dopo interventi dell’Ispettorato del lavoro; considerando che il Comune ha tutto il diritto di conoscere gli atti prodotti al riguardo dall’Ispettorato, perché non è stata data notizia, neppure ai consiglieri comunali, di provvedimenti di sospensione o chiusura delle attività, o quanto meno di diffide, disposti a carico di tali strutture; comunque, se si intende disporli adesso dandone immediatamente pubblica informazione, avendo i cittadini tutto il diritto di saper distinguere quali sono le case famiglia oneste dalle altre, a tutela della salute fisica e del benessere dei propri anziani o disabili.”