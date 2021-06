Nota Vaticano su ddl ZAN, Faenza Coraggiosa: “La laicità dello stato non si discute”

“Le parole pronunciate ieri dal Presidente del Consiglio in risposta alla nota verbale emessa dal Vaticano sul ddl ZAN confermano, con assoluta precisione, la direzione intrapresa da tutta la maggioranza politica che sostiene il Sindaco Massimo Isola”. A dichiararlo è Faenza Coraggiosa tramite nota stampa, aggiungendo:

“L’ordine del giorno presentato il 27 maggio scorso in consiglio comunale, infatti, impegna, tra le altre richieste, sindaco e Giunta nel chiedere con forza l’approvazione del disegno di Legge ZAN. Siamo davvero sollevati dalla presa di posizione di Mario Draghi: la laicità dello Stato e il diritto del Parlamento Italiano a “legiferare” secondo i principi ispiratori della nostra Carta Costituzionale e di tutti gli accordi internazionali costituiscono un fondamento imprescindibile della nostra architettura democratica.

La rivoluzione avviata da Papa Francesco non deve essere scalfita da questi errori del Vaticano: i “lupi travestiti da agnelli” non riusciranno ad oscurare i grandi cambiamenti in corso all’interno di tutta la Chiesa”.