Il Psi di Ravenna appoggia Michele de Pascale e candida Eleonora Tazzari nella sua lista

Presieduta dal neo segretario Massimo Corbelli, il 24 giugno l’assemblea dei socialisti del comune di Ravenna ha fatto il punto sulle amministrative di autunno per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale.

Hanno tenuto il campo questioni di programma e di prospettiva politica. Innanzitutto l’ambiente e tutto ciò che attiene quello che si definisce transizione ecologica e sviluppo compatibile, tematica sulla quale il Psi intende essere particolarmente puntuale nella formulazione del programma della coalizione di centro sinistra, così come sulla qualità e l’efficienza dei servizi e della loro accessibilità. E poi la cultura, tanta cultura, in tutte le sue forme, compresa quella delle più avveniristiche applicazioni, per creare un ponte di conoscenze tra le generazioni.

I socialisti stanno contribuendo al programma di coalizione con Eleonora Tazzari – candidata nella LISTA DE PASCALE SINDACO – “impegnata a valorizzare il ruolo delle donne e delle nuove generazioni, grandi risorse per il futuro della città.”