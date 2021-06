Primarie delle idee: salute, lavoro e sviluppo, trasporti, ambiente le priorità degli elettori ravennati

Quasi 2.000 persone si sono recate domenica scorsa nelle 25 sedi del PD ravennate aperte per raccogliere l’opinione degli elettori sulle proposte per il futuro della città.

“La prima iniziativa di questa estate è stata un successo – ha detto il segretario Marco Frati – sia per le presenze che abbiamo registrato sia per la gioia di tornare tra la gente e poter parlare guardandosi di nuovo negli occhi. Dopo la serie di eventi online “Tu come stai?” in cui avevamo chiesto di condividere le esperienze vissute in questo anno difficile, la campagna elettorale ha preso avvio anche in presenza con lo scopo di ricevere suggestioni sulle priorità da portare avanti nel futuro. Le proposte che abbiamo chiesto di valutare erano emerse dai documenti prodotti dai gruppi di lavoro che hanno stilato la base del programma elettorale con cui il Partito democratico si presenterà alle prossime elezioni comunali.”

Tra i temi presentati quelli che sono più sentiti dai partecipanti riguardano il lavoro e lo sviluppo economico, in particolar modo i progetti per lo sviluppo portuale, per il settore energetico e l’economia circolare e per incrementare l’economia agroalimentare attraverso la promozione delle eccellenze del territorio.

Molto caldo il tema della salute vista soprattutto come sanità pubblica di prossimità. La proposta era infatti quella di completare la rete delle case della salute e garantire l’assistenza medica anche nei giorni festivi.

Inoltre molto spiccato è l’interesse per il settore dei trasporti: l’attenzione è focalizzata sulle nuove piste ciclabili e sul miglioramento della mobilità sostenibile.

Molta attenzione tra i partecipanti all’iniziativa anche sul volontariato, un settore che si vuole sostenere e coordinare per garantire sostegno ai più deboli e creare occasioni per i più giovani. Collegato anche il tema dello sport da promuovere con una rete di strutture adeguate.

Viene ritenuta poi molto importante la riqualificazione urbana e degli spazi verdi e quella scolastica. È stata infatti molto sostenuta la proposta di rigenerare spazi e strutture dismesse, praticare una riforestazione urbana e ridurre il consumo di suolo.

“Dopo cinque anni in cui il PD insieme all’amministrazione ha favorito un grande rinnovamento del comune – ha concluso Frati – vogliamo coinvolgere i cittadini sempre di più nelle politiche di governo, vogliamo ascoltare le loro emozioni, accogliere le loro preoccupazioni e recepire i loro suggerimenti.”