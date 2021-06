Ravenna. Al Mercato Coperto la Movimentazione Civica di Michele de Pascale ha discusso sulle prospettive del centro storico

Nella serata del 24 giugno, presso il Mercato Coperto, si è svolta la settima serata di Movimentazione Civica dove si è discusso delle prospettive e problematiche del centro storico di Ravenna.

Alla serata hanno partecipato circa 70 persone tra presenti e collegati online e sono intervenuti: Chiara Roncuzzi – titolare del negozio di abbigliamento “Podere Pilicca”, Anna Fietta – titolare dell’omonima bottega di mosaico,Roberto Montanari – titolare del negozio di abbigliamento “Scooter” e Presidente dell’associazione “Spasso in Ravenna”, Alberta Longo – esercente e residente del centro storico.

“I mesi passati di pandemia hanno significato una battuta di arresto alla crescita del centro storico – ha dichiarato il Sindaco Michele de Pascale – invertendo il trend di crescita che avevamo conosciuto in precedenza. Il susseguirsi delle chiusure e la concorrenza delle multinazionali digitali hanno penalizzato ulteriormente gli esercizi commerciali.

Dobbiamo puntare sul turismo in crescita e sullo sviluppo del terminal crociere, dobbiamo essere poi in grado di migliorare la mobilità e l’accessibilità al centro storico per chi vive Ravenna. In tal senso è emersa la richiesta di nuove zone pedonali e di parcheggi situati in zone strategiche e accessibili a prezzi contenuti. Queste misure, oltre a costituire un servizio per tutte e tutti i residenti, ne incoraggeranno i consumi presso le attività del centro”.

“La crescita del settore turistico rappresenta sicuramente un’opportunità – convengono Chiara Roncuzzi e Anna Fietta – la realizzazione del Terminal crociere porterà nuovi visitatori nella nostra città con ricadute benefiche su tutte le attività commerciali”.

“Occorre continuare a sviluppare forme di collaborazione tra le attività del centro storico- aggiunge Roberto Montanari – che rendono più semplice l’organizzazione di iniziative come aperture serali dei negozi o eventi musicali, in grado di attirare sempre più ravennati e turisti”.

“Il nostro centro storico deve tornare ad essere abitato dai ravennati ma anche dagli universitari-prosegue Alberta Longo- dobbiamo ripensare alle sue piazze come spazi di socialità e di incontro”.