Francesconi e Mingozzi (Pri): “Positivo l’intervento dell’amministrazione sulla riduzione della Tari”

Giannantonio Mingozzi (Pri) e Chiara Francesconi, commentando la delibera che andrà in Consiglio Comunale domani, 29 giugno, in merito alla determinazione delle tariffe sulla tassa dei rifiuti (TARI) per l’anno 2021, giudicano “positivo l’intero piano di riduzioni previsto per le diverse categorie sottolineando come negli ultimi due anni, in questo momento di estrema emergenza per il Covid 19, il Comune abbia stanziato ben 8,5 milioni di euro per aiutare per quanto possibile le diverse attività del territorio”.

Chiara Francesconi, in particolare, sottolinea “l’importanza assunta dall’esenzione al 100% prevista per alcune specifiche attività come i teatri, gli impianti sportivi, le associazioni, i musei, le biblioteche e i cinematografi – che anche nell’anno in corso hanno dovuto necessariamente bloccare in toto il lavoro e /o le loro proprie iniziative”. Giannantonio Mingozzi, infine, ha rimarcato come aspetto positivo “il fatto di essere riusciti a posticipare il pagamento della tassa alla fine dell’anno, così come avvenuto per il 2020, che consente alle attività un margine maggiore di gestione e programmazione del pagamento”