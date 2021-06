Lega Cervia: i Consiglieri Comunali chiedono “lumi” sulla Pista Ciclabile di Pisignano/Montaletto

I Consiglieri Comunali Enea Puntiroli, Daniela Monti, Stefano Versari, Gianluca Salomoni e Monica Garoia del Gruppo Lega Cervia, attraverso un’interrogazione, chiedono “lumi” sulla questione Pista Ciclabile di Pisignano/Montaletto.

“Nell’estate 2018 – scrivono i consiglieri – è iniziata a cura della Provincia di Ravenna la realizzazione del primo tratto della pista ciclabile di Montaletto, poi in seguito gli altri tratti a cura del Comune, il tutto per collegare il Forese al centro di Cervia e al mare; si tratta di un’opera importante, attesa da decenni per sostenere la mobilità ciclabile e la sicurezza stradale, e per migliorare la qualità della vita di quel quartiere; il percorso è lungo in totale 6,5 km, di cui: 2,4 km lungo la provinciale dal confine con il territorio della Provincia di Forlì – Cesena alla fine della zona artigianale – industriale di Montaletto; 2,2 km lungo il tratto di via Ficocle e 1,9 km per l’ultimo tratto fino l’inizio della via Bova, in corrispondenza del sottopassaggio della SS 16 Adriatica, all’interno della zona del Parco delle Saline; a questa importante opera si collegheranno altre ciclovie cittadine; l’importo complessivo dell’opera è di 2 milioni e 100.000 euro, di cui: il primo tratto a carico della Provincia, mentre gli altri due a carico del Comune per un importo di 650.000 euro”.

“La ciclabile è ultimata, ma chiusa con cancelli in attesa di collaudo, comportando enormi disagi per gli abitanti di Villa Inferno, Montaletto e di tutto il Forese, che potrebbero usare questo percorso per recarsi a Cervia in totale sicurezza. Impensabile usare altre vie perchè estremamente pericolose essendo molto trafficate da autovetture e mezzi pesanti, oltretutto trattandosi di strade ove purtroppo si sono già verificati numerosi incidenti di cui alcuni mortali. Si impedisce inoltre ai residenti cervesi e ai turisti di usufruire di un percorso bellissimo, affascinante e sicuro, immerso nella natura. Illudere la cittadinanza e sperperare soldi pubblici è grottesco e denota una scarsa visione sulle esigenze e sul futuro del nostro Comune; eventuali problemi legati all’eco-sistema andavano analizzati e valutati prima della realizzazione dell’opera. Si sta paventando un parziale utilizzo del percorso da parte degli utenti limitandone l’accesso tramite l’utilizzo di un badge, in modo da non lasciare libero accesso di percorrenza a chiunque volesse utilizzarla, un errore molto grave” avanzano i leghisti cervesi.

I consiglieri chiedono quindi “per quando sono previsti il collaudo e l’inaugurazione della pista ciclabile in oggetto,

considerando che l’estate sarebbe il periodo ideale per il suo utilizzo? Perché si intende contingentarne l’utilizzo con accessi limitati? Se affermativa la precedente domanda, quali sono i motivi di tale decisione, e vi

sono soluzioni alternative? Quali sarebbero le modalità per limitarne l’utilizzo?”

I leghisti cervesi chiedono anche “Se non vi siano dinieghi o pareri contrari all’opera da parte di qualche Ente e non

siano stati valutati o richiesti prima della sua realizzazione; Se l’Amministrazione è consapevole dell’importanza di tale opera soprattutto per i residenti di Montaletto e Villa Inferno, e a quali pericoli si andrebbe incontro se non

si lasciasse libero l’accesso alla ciclabile; Quale altri giudizi esprime il Sindaco e la Giunta in merito alle problematiche sopra

esposte? Quali ulteriori informazioni sono disponibili in merito alle problematiche in oggetto?”