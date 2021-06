Ravenna, Cinque Stelle divisi in due cordate in vista delle amministrative: ormai è muro contro muro

A volte viene il dubbio: ma quelli del Movimento 5 Stelle a Ravenna ci sono o ci fanno? A parte ciò che sta accadendo a livello nazionale con il quasi divorzio – clamoroso – fra Beppe Grillo (il fondatore del movimento) e Giuseppe Conte (il rifondatore), non si capisce cosa stia succedendo a Ravenna da 15 giorni a questa parte, con due cordate che sembrano più interessate a scambiarsi accuse a distanza che a parlarsi a tu per tu, per chiarire le cose in casa pentastellata.

La prima cordata – attiva da mesi – è quella della consigliera regionale Silvia Piccinini e del consigliere comunale Marco Maiolini del Gruppo Misto: Maiolini è tecnicamente del Gruppo Misto ma, come tutti sanno, ha sempre portato avanti i temi e gli obiettivi del M5S a Ravenna, in tempi recenti praticamente da solo. Quasi una traversata nel deserto. Questa cordata è riuscita a mettere in piedi un dialogo con la maggioranza di centrosinistra e con il Sindaco Michele de Pascale per portare i grillini nella coalizione di governo della città. Come è stato fatto con successo a Faenza. E come stanno cercando di fare a Bologna. Seguendo la linea dettata dal governo giallorosso, il Conte 2. A qualcuno tutto questo non è piaciuto. Invece di un grazie, il povero Maiolini è stato ripagato con un vaffa.

Infatti, è arrivata una pronta scomunica. I cosiddetti “facilitatori” Marco Croatti (senatore di Rimini) e Gabriele Lanzi (senatore di Sassuolo) – che sembrano più dei complicatori che dei facilitatori – sono intervenuti a gamba tesa per stoppare l’attivismo di Piccinini e Maiolini e per dire, in soldoni, che l’unico referente sul territorio è l’ex candidato alle regionali Igor Gallonetto. Gallonetto dopo qualche comunicato elettorale in chiave regionale, fra dicembre 2019 e gennaio 2020, era scomparso dalla circolazione. È stato resuscitato dai facilitatori ed è ricomparso ora, mostrandosi a qualche banchetto e a qualche iniziativa sempre ad uso elettorale. Nella fattispecie, anche questa seconda cordata sta cercando di mettersi d’accordo con de Pascale. Paradossalmente i pentastellati qui pare vadano più d’accordo con il Sindaco del Pd che fra di loro.

Cosicché ora il M5S ravennate si presenta al voto delle prossime amministrative spaccato in due, con i banchetti degli e degli altri, con i comunicati di Tizio e di Caio che non si parlano fra loro e hanno referenti regionali o nazionali differenti. Peggio del 2016, quando i grillini arano attesissimi al voto ma riuscirono nella brillante impresa di presentare due candidati e due liste, in modo che il vertice nazionale espulse entrambe dal campo con il cartellino rosso. Da qui CambieRà e un purgatorio di 5 anni. Che rischia di diventare inferno.

Marco Maiolini, intervistato ieri da un giornale locale ha ribadito quello che aveva già detto a noi: lui ha intenzione di continuare a portare avanti le battaglie a Cinque Stelle e non si sente affatto “tagliato fuori”, poi ha risposto per le rime ai facilitatori: “Parlamentari e/o facilitatori non hanno alcun potere di dare la benedizione e organizzare passerelle a persone che si fanno vive solo quando è ora di candidarsi alle elezioni. Si tratta quindi di una iniziativa arbitraria.” Parole di Maiolini.

Al consigliere, manco a dirlo, rispondono a stretto giro di posta i facilitatori alle relazioni interne della Regione Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi ed Elena Mazzoni. “Lasciano di stucco le asserzioni rilasciate da Maiolini. Secondo la sua ricostruzione, visto che a Ravenna non sono presenti portavoce eletti, nessuno sarebbe legittimato a rappresentare il MoVimento. Omette però di dire che almeno fino al nuovo statuto e alla nomina degli eventuali nuovi organi interni, il MoVimento 5 Stelle possiede già un’organizzazione interna che prevede dei facilitatori per le relazioni interne, democraticamente eletti a livello regionale che si occupano di mantenere i rapporti con gli eletti del MoVimento all’interno della Regione, i rapporti con i gruppi locali e di supportare le liste in occasione delle elezioni comunali e regionali, in coordinamento con lo staff nazionale. Disconoscendo il ruolo dei facilitatori, sarebbe curioso capire a chi spetterebbe, secondo Maiolini, dare legittimazione ai gruppi o ai candidati dei singoli territori. Sono stati in molti ad avere approfittato della lunga reggenza del MoVimento 5 Stelle e del processo di riorganizzazione interna per fare il buono e il cattivo tempo sui territori disconoscendo l’operatività degli organi interni in carica, come i facilitatori e dei gruppi e dei candidati da questi legittimati. Contiamo sul fatto che sarà tutto più chiaro non appena saranno definite la nuova struttura del M5S e i compiti dei nuovi organi interni. Ad oggi non resta che constatare che quella di Maiolini, candidato eletto con una lista civica, quindi esterno al MoVimento 5 Stelle, sebbene supportato dalla consigliera regionale M5S, Silvia Piccinini, rappresenta una fuga in avanti del tutto estranea alle regole interne, nonché allo spirito del MoVimento.”

E così la saga continua.

Nella foto i Cinque Stelle all’incontro fra il Ministro D’Incà e il Sindaco de Pascale nei giorni scorsi