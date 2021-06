Martedì 29 giugno si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Martedì 29 giugno, alle 15.30 si riunirà il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

La seduta si aprirà con la trattazione dei seguenti question time: “Mantenere in vita la scuola per l’infanzia di Roncalceci” e “Mancanza di bus pubblico in estate a Sant’Antonio e San Michele”, entrambi presentati dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Seguiamo i lavori per il nuovo ponte sul fiume Lamone a Grattacoppa”, presentato dal consigliere Daniele Perini (Ama Ravenna); “Frazione di Sant’Antonio isolata, come rimediare?” presentato dai consiglieri Michele Distaso (Sinistra per Ravenna) e Mariella Mantovani (Articolo uno Ravenna).

Seguiranno le interrogazioni: “Fondi Bellosi-Zaffagnini”, presentata da Fabio Sbaraglia, capogruppo Pd; “Su quel grattacielo popolare di via Dorese, infestato da irregolari e malviventi” e “98 famiglie nell’ inferno delle case popolari in via Dorese”, di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna.

L’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte presenterà poi la proposta di deliberazione su “Rateizzazione e proroga del versamento degli importi sanzionatori in materia edilizio-urbanistica e del paesaggio oltre che dell’ultima rata, a saldo, del contributo concessorio”.

L’assessora al Bilancio, Valentina Morigi proporrà all’esame e al voto la delibera “Salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale del bilancio 2021/2023 e ricognizione stato di attuazione programmi”.

Sarà la volta dell’assessore all’Ambiente, Gianandrea Baroncini che presenterà le delibere “Approvazione regolamento Tari 2021” e “Tassa rifiuti (Tari) anno 2021. Determinazione tariffe, scadenza pagamento e riduzioni”.